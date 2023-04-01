Тамара Глоба назвала знак Зодиака, мечты которого исполнятся уже в апреле 2023

Рыбы станут настоящими избранниками судьбы и будут щедро ею одарены.

В апреле 2023 года их ожидает невероятное везение в финансах и любви. Одинокие Рыбы обязательно встретят человека, который составит их счастье. Они от души смогут насладиться романтикой, которой так не хватало в их жизни.

Представителей этого знака ждут крупные приобретения и покупки, возможности в сфере недвижимости. Но в это же время стоит тщательно следить за своим здоровьем — могут обостриться давние хронические заболевания.

Представители этого водного знака наконец-то смогут решить свои проблемы с деньгами и реализуют заветное желание. При этом события будут складываться так, словно сам Всевышний ведет Рыб за руку к цели.

Тамара Глоба предупредила рожденных под этим знаком о том, что единственным условием успеха будет умение и желание брать ответственность на себя и перехватывать инициативу.

Да и в целом для Рыб не только апрель будет успешным. Весь 2023 год их будет сопровождать удача. Потому что Сатурн — планета концентрации — в начале марта вошла именно в знак Рыб. Это принесет целеустремленным представителям созвездия много работы, заработка, возможности подстроиться и сделать то, что Рыбы хотели когда-то воплотить в жизнь.

Также 2023-й хорош для обучения и преподавания.