„Крысиные бега“ в космосе: 1,6 млн евро тому, кто первый доберется до Луны

Биткоины, запланированные для отправки на поверхность спутника Земли осенью 2023 года во время запуска ракеты SpaceX Falcon 9 в рамках миссии „Артемида-1“, станут наградой для первого человека, который доберется до них.

Генеральный директор Lunar Crush Джо Ваззини сказал: „Когда вы ставите перед собой, казалось бы, недостижимую цель, инновации могут быть невероятными. Наша цель — вдохновить людей на создание сообществ, которые откроют новую эру открытий. Все студенты, группы и компании могут добраться до Луны и найти там сокровище“.

Код будет выгравирован на борту зонда, который доставят на Луну. Компания также объявила, что процесс гравировки ключа для кошелька с биткойнами на космическом корабле будет полностью задокументирован и прозрачен. При этом утверждается, что никто не будет иметь доступа к паролю, включая разработчиков внутри компании.

Так что для желающих заработать крупную сумму, есть два пути. Первый — снарядить экспедицию, которая вряд ли будет стоит дешевле приза. Второй — собрать сверхмощный телескоп, чтобы разглядеть код с Земли. Впрочем, ещё можно снять фильм о любителях наживы на Луне — и получить прибыль с него.