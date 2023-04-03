Искусственный интеллект придумал шутку про эстонца, еврея и чукчу, которые заблудились в пустыне(17)
Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский попросил ChatGPT — чат-бот с искусственным интеллектом - придумать шутку на тему трех национальностей. О результатах известный шахматист написал в своем фэйсбуке.
„ChatGPT не безнадежен“, - начал свой пост Сутовский, а затем рассказал о задании, которое он дал нейросети: „Придумай шутку про еврея, эстонца и чукчу из 30 слов“.
И вот какой короткий анекдот сочинил бот.
„Еврей, эстонец и чукча заблудились в пустыне. Еврей торгует водой, эстонец медленно ищет выход, а чукча организует зимний фестиваль и просит снег“.
ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer, генеративный предварительно обученный трансформер) — чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках. Он был запущен 30 ноября 2022 года и привлёк внимание своими широкими возможностями: написанием кода, созданием текстов, возможностями перевода и т.д., хотя его фактическая точность и подверглась критике.
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