„ChatGPT не безнадежен“, - начал свой пост Сутовский, а затем рассказал о задании, которое он дал нейросети: „Придумай шутку про еврея, эстонца и чукчу из 30 слов“.

И вот какой короткий анекдот сочинил бот.

„Еврей, эстонец и чукча заблудились в пустыне. Еврей торгует водой, эстонец медленно ищет выход, а чукча организует зимний фестиваль и просит снег“.

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer, генеративный предварительно обученный трансформер) — чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках. Он был запущен 30 ноября 2022 года и привлёк внимание своими широкими возможностями: написанием кода, созданием текстов, возможностями перевода и т.д., хотя его фактическая точность и подверглась критике.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.