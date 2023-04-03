Юмор
03.04.2023, 08:02

Искусственный интеллект придумал шутку про эстонца, еврея и чукчу, которые заблудились в пустыне

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Представитель народностей крайнего севера (иллюстративное фото)
Представитель народностей крайнего севера (иллюстративное фото)
ФОТО: Zamir Usmanov | Russian Look

Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский попросил ChatGPT — чат-бот с искусственным интеллектом - придумать шутку на тему трех национальностей. О результатах известный шахматист написал в своем фэйсбуке.

„ChatGPT не безнадежен“, - начал свой пост Сутовский, а затем рассказал о задании, которое он дал нейросети: „Придумай шутку про еврея, эстонца и чукчу из 30 слов“.

И вот какой короткий анекдот сочинил бот.

„Еврей, эстонец и чукча заблудились в пустыне. Еврей торгует водой, эстонец медленно ищет выход, а чукча организует зимний фестиваль и просит снег“.

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer, генеративный предварительно обученный трансформер) — чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках. Он был запущен 30 ноября 2022 года и привлёк внимание своими широкими возможностями: написанием кода, созданием текстов, возможностями перевода и т.д., хотя его фактическая точность и подверглась критике.

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