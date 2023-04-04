Американскую звезду OnlyFans преследовал Александр из Эстонии: девушка опасалась за свою жизнь, мужчину арестовали(3)
Прошлым летом Александр из Эстонии купил билет в один конец в Хьюстон в США, чтобы найти и „сделать своей“ известную на весь мир стримера и звезду OnlyFans по имени Amouranth, которую он попросил стать своей женой во время стрима. Все свои похождения мужчина транслировал на платформе Twitch и не понимал, что занимается харассментом.
Теперь фанаты звезды Twitch и OnlyFans Кейтлин Сирагуса, известной больше под именем Amouranth, могут вздохнуть спокойно - девушка сообщила, что ее преследователя из Эстонии арестовали, пишет Game Rant.
Александра из Эстонии неоднократно видели у дома Amouranth и он постоянно пытался проникнуть в ее дом, но ее работники постоянно ему препятствовали.
Через какое-то время он вернулся и передал предназначенные для Amoranth посылку и ключ. Amoranth же не знала, для чего был предназначен ключ, а содержимое посылки не раскрыла. Хотя сама девушка от этого не пострадала, но инцидент вызвал у нее страх за свою жизнь, что заставило ее подать новое заявление полиции.
Утром 8 марта Amouranth рассказала в Twitter, что Александр еще несколько раз возвращался к ее дому, после чего полиция все же решила вмешаться. После того, как преследователь попытался незаметно скрыться, полиция его задержала и увезла в участок.
Хотя Amouranth предполагает, что ее преследователь не останется надолго за решеткой, но по ее словам, мужчине выдали пять предупреждений о нарушениях перед задержанием.