Американскую звезду OnlyFans преследовал Александр из Эстонии: девушка опасалась за свою жизнь, мужчину арестовали

Теперь фанаты звезды Twitch и OnlyFans Кейтлин Сирагуса, известной больше под именем Amouranth, могут вздохнуть спокойно - девушка сообщила, что ее преследователя из Эстонии арестовали, пишет Game Rant.

Александра из Эстонии неоднократно видели у дома Amouranth и он постоянно пытался проникнуть в ее дом, но ее работники постоянно ему препятствовали.

Через какое-то время он вернулся и передал предназначенные для Amoranth посылку и ключ. Amoranth же не знала, для чего был предназначен ключ, а содержимое посылки не раскрыла. Хотя сама девушка от этого не пострадала, но инцидент вызвал у нее страх за свою жизнь, что заставило ее подать новое заявление полиции.

Утром 8 марта Amouranth рассказала в Twitter, что Александр еще несколько раз возвращался к ее дому, после чего полиция все же решила вмешаться. После того, как преследователь попытался незаметно скрыться, полиция его задержала и увезла в участок.

Хотя Amouranth предполагает, что ее преследователь не останется надолго за решеткой, но по ее словам, мужчине выдали пять предупреждений о нарушениях перед задержанием.