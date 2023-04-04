Диетологи рассказали, что помогает похудеть без диет и голода
По словам диетологов, ключом к похудению без чрезмерных ограничений является понимание того, как работает баланс калорий. Об этом пишет Medikforum.
Британские диетологи Сара Бокхарт и Рианнон Ламберт, рассказали в интервью изданию The Sun, что представление о похудении как о чем-то, что требует голодать и во всем себя ограничивать, является ошибочным. Потеря жира в теле сводится только к дефициту калорий, подчеркнули специалисты. Иначе говоря, вы худеете, когда тратите калорий больше, чем получаете. Эксперты заявили, что научившись управлять своим балансом калорий, можно иметь здоровый вес и поддерживать стройность, не моря себя голодом.
Диетологи уточнила, что помогает похудеть без диет и голода за счет создания дефицита калорий.
Больше движения. Эксперты советует повысить свою рутинную двигательную активность „Движение — то, что нужно для сжигания жира. Вы можете начать больше двигаться, выполняя повседневные задачи, такие как приготовление пищи, уборка пылесосом, вынос мусора, сбор разбросанных вещей, игрушек и т. д. Все жти действия в течение дня могут казаться незначительными, но именно небольшие движения каждый час имеют значение, когда речь идет о снижении жировых отложений“, — сообщила диетолог Сара Бокхарт.
Есть больше здоровых продуктов. Худеющим людям, вместо того, чтобы ставить себе задачу есть меньше, диетолог Рианнон Ламберт советует включать в рацион больше здоровых и полезных продуктов. Медик констатирует, что разнообразное питание, включающее натуральные, цельные и необработанные продукты, улучшает состояние микробиома кишечника, что крайне важно для похудения и поддержания веса.
Увеличить потребление клетчатки. В рацион худеющих должны входить цельнозерновые продукты, орехи и семена, бобовые. Клетчатка этих продуктов помогает дольше не чувствовать себя голодным и меньше есть.
Больше спать. Хороший ночной сон помогает телу сжигать жир, не голодая. Для этого нужно спать минимум семь часов. У людей, которые спят меньше, мозг стимуируется нейросигналами, которые заставляют его жаждать быстрой энергии. Как результат, возникает потребность в сладком и других углеводных продуктах.
Пить воду. Хорошее увлажнение организма также важно, потому что оно помогает полноценнее усваивать питательные вещества из пищи, что формирует длительное чувство сытости.
Делать упражнения. Занятия, увеличивающие частоту сердечных сокращений, увеличивают и расход энергии, для которой организм тратит калории.