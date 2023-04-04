Диетологи рассказали, что помогает похудеть без диет и голода

Британские диетологи Сара Бокхарт и Рианнон Ламберт, рассказали в интервью изданию The Sun, что представление о похудении как о чем-то, что требует голодать и во всем себя ограничивать, является ошибочным. Потеря жира в теле сводится только к дефициту калорий, подчеркнули специалисты. Иначе говоря, вы худеете, когда тратите калорий больше, чем получаете. Эксперты заявили, что научившись управлять своим балансом калорий, можно иметь здоровый вес и поддерживать стройность, не моря себя голодом.



Диетологи уточнила, что помогает похудеть без диет и голода за счет создания дефицита калорий.



Больше движения. Эксперты советует повысить свою рутинную двигательную активность „Движение — то, что нужно для сжигания жира. Вы можете начать больше двигаться, выполняя повседневные задачи, такие как приготовление пищи, уборка пылесосом, вынос мусора, сбор разбросанных вещей, игрушек и т. д. Все жти действия в течение дня могут казаться незначительными, но именно небольшие движения каждый час имеют значение, когда речь идет о снижении жировых отложений“, — сообщила диетолог Сара Бокхарт.