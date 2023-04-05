Как снизить риск развития рака за 5 минут

Исследователи обнаружили интересную тенденцию, объединив данные из более 150 рецензируемых статей. Даже если человек выполнял вдвое меньше рекомендуемой физической нагрузки в неделю, то все еще получал значимую пользу для здоровья.

Согласно исследованию, даже 10 минут физических упражнений в день может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17 процентов и риск развития рака на семь процентов.

Необязательно кардинально менять свой образ жизни, достаточно лишь изменить некоторые привычки. Например, добираться на работу или учебы не на автомобиле или автобусе, а пешком. Также включение в свою жизнь спортивного хобби — отличный способ стать более активным.

Хобби, которые могут принести пользу:

Быстрая ходьба

Танцы

Бег

Езда на велосипеде

Игра в теннис

Пеший туризм.

Физические упражнения могут принести много пользы — от снижения риска инсульта до снижения уровня сахара в крови.

„Независимо от вашего возраста, существуют убедительные научные доказательства того, что физическая активность может помочь вам вести более счастливую жизнь“, — говорят эксперты.

Спорт способствует более активной умственной деятельности. Во время упражнений кровь приливает к мозгу, а кислород активнее поступает в клетки организма. Эти процессы способствуют выработке серотонина и дофамина – веществ, которые ответственны за ощущение счастья и спокойствия.

Также физические упражнения снижают риск следующих заболеваний:

Ишемическая болезнь сердца и инсульт

Диабет

Рак кишечника

Рак молочной железы

Остеоартрит

Депрессия

Слабоумие

Гиподинамия

Гиподинамия — это патологическое состояние, при котором на фоне низкой физической активности происходит атрофия мышц.

Гиподинамия может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, расстройствам дыхания, а также к нарушению потенции у мужчин. Подобному расстройству подвержен абсолютно каждый в независимости от возрастной категории и половой принадлежности.

Для более эффективных тренировок необходимо правильное питание. Существуют продукты, которые помогут вам чувствовать себя лучше во время упражнений. Например, еда с высоким содержанием белка: индейка, куриная грудка, тунец, яичный белок и творог. Белок в этих продуктах восстанавливает мышечные ткани и укрепляет иммунитет. Также потребуются углеводы, из которых организм черпает энергию: бобовые, хлеб грубого помола (ржаной, ячменный) и крупы.