Как снизить риск развития рака за 5 минут
Медики рекомендуют заниматься спортом 150 минут в неделю, но с нынешним темпом жизни не всегда удается это сделать. Однако исследования показывают, что можно улучшить свое здоровье с гораздо меньшими усилиями, — радует Medikforum.
Исследователи обнаружили интересную тенденцию, объединив данные из более 150 рецензируемых статей. Даже если человек выполнял вдвое меньше рекомендуемой физической нагрузки в неделю, то все еще получал значимую пользу для здоровья.
Согласно исследованию, даже 10 минут физических упражнений в день может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17 процентов и риск развития рака на семь процентов.
Необязательно кардинально менять свой образ жизни, достаточно лишь изменить некоторые привычки. Например, добираться на работу или учебы не на автомобиле или автобусе, а пешком. Также включение в свою жизнь спортивного хобби — отличный способ стать более активным.
Хобби, которые могут принести пользу:
Быстрая ходьба
Танцы
Бег
Езда на велосипеде
Игра в теннис
Пеший туризм.
Физические упражнения могут принести много пользы — от снижения риска инсульта до снижения уровня сахара в крови.
„Независимо от вашего возраста, существуют убедительные научные доказательства того, что физическая активность может помочь вам вести более счастливую жизнь“, — говорят эксперты.
Спорт способствует более активной умственной деятельности. Во время упражнений кровь приливает к мозгу, а кислород активнее поступает в клетки организма. Эти процессы способствуют выработке серотонина и дофамина – веществ, которые ответственны за ощущение счастья и спокойствия.
Также физические упражнения снижают риск следующих заболеваний:
Ишемическая болезнь сердца и инсульт
Диабет
Рак кишечника
Рак молочной железы
Остеоартрит
Депрессия
Слабоумие
Гиподинамия
Гиподинамия — это патологическое состояние, при котором на фоне низкой физической активности происходит атрофия мышц.
Гиподинамия может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, расстройствам дыхания, а также к нарушению потенции у мужчин. Подобному расстройству подвержен абсолютно каждый в независимости от возрастной категории и половой принадлежности.
Для более эффективных тренировок необходимо правильное питание. Существуют продукты, которые помогут вам чувствовать себя лучше во время упражнений. Например, еда с высоким содержанием белка: индейка, куриная грудка, тунец, яичный белок и творог. Белок в этих продуктах восстанавливает мышечные ткани и укрепляет иммунитет. Также потребуются углеводы, из которых организм черпает энергию: бобовые, хлеб грубого помола (ржаной, ячменный) и крупы.