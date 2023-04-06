Восемь причин, которые могут побудить отказаться от алкоголя

Мощность мозга снижается. Регулярные выпивки ведут к тому, что нервные клетки отмирают, а мозговая ткань сморщивается – с этим непосредственно связано снижение памяти, ухудшение способности концентрироваться и в долгосрочной перспективе ослабление интеллекта.

Лицо выглядит одутловатым. Факт, который становится все более очевидным со временем. У людей, злоупотребляющих алкоголем, кожа лица начинает выглядеть все более рыхлой и раздутой. Вдобавок может возникать труднообратимое утолщение носа.

Возрастает риск рака. Вероятность заболеть раком, особенно в области рта и горла, а также пищевода, увеличивается у пьющих – и увеличивается во много раз, если в дополнение к употреблению алкоголя они курят.

Повышается риск проблем с сердцем. Высокое кровяное давление, аритмия, воспаление сердечной мышцы – все эти последствия употребления алкоголя отнюдь не редкость.

Ослабленная печень. Печень расщепляет каждую каплю алкоголя – это тяжелая работа! Если такую работу приходится выполнять слишком часто, возникают риски отека, воспаления, ожирения и цирроза органа.

Повреждение периферических нервов. Дрожь рук и болезненные участки (например, в ногах) тоже могут быть последствиями чрезмерного употребления алкоголя.

Поражение поджелудочной железы. Одним из самых опасных последствий алкоголизации организма является развитие рака этого органа.

Ухудшение работы желудка и кишечника. Из-за частых возлияний нарушается транспортировка и всасывание питательных веществ в ЖКТ. Как результат, организм перестает в достаточной мере снабжаться жизненно важными питательными веществами. Кроме того, алкоголь раздражает слизистую оболочку пищеварительного тракта, способствуя развитию воспаления, изъязвления, рака.