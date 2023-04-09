Терапевт раскрыла неожиданнй предвестник инсульта

Эксперт рассказала, что признаком скорого инсульта может стать обыкновенная зевота. По словам доктора, она появляется, когда мозгу не хватает кислорода. Конечно, зевота может произойти из-за душного помещения или переутомления (а тем более недосыпания). Но в некоторых случаях, уточняет специалист, зевота может предупреждать именно о развитии инсульта.

Но зевота — это не единственный признак инсульта, добавила врач. Человек, по ее словам, может почувствовать слабость в руке или ноге, асимметрию лица, невнятную речь, головную боль, головокружение и потерю ориентации в пространстве.

При наличии этих симптомов терапевт рекомендует срочно обратиться к врачу. Чем быстрее будет оказана медицинская помощь, тем больше шансов, что все будет в порядке и не будет серьезных последствий, резюмировала она.