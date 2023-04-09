Терапевт раскрыла неожиданнй предвестник инсульта(2)
На прошлой неделе поклонников напугал Иосиф Пригожин, которому пришлось оказывать срочную помощь прямо на съёмочной площадке телешоу. Оказалось, что у продюсера микроинсульт. По данным ВОЗ, частота инсульта колеблется от 460 до 560 случаев на 100000 населения. Его можно предсказать, а значит — предотвратить.
Эксперт рассказала, что признаком скорого инсульта может стать обыкновенная зевота. По словам доктора, она появляется, когда мозгу не хватает кислорода. Конечно, зевота может произойти из-за душного помещения или переутомления (а тем более недосыпания). Но в некоторых случаях, уточняет специалист, зевота может предупреждать именно о развитии инсульта.
Но зевота — это не единственный признак инсульта, добавила врач. Человек, по ее словам, может почувствовать слабость в руке или ноге, асимметрию лица, невнятную речь, головную боль, головокружение и потерю ориентации в пространстве.
При наличии этих симптомов терапевт рекомендует срочно обратиться к врачу. Чем быстрее будет оказана медицинская помощь, тем больше шансов, что все будет в порядке и не будет серьезных последствий, резюмировала она.