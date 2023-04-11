ФОТО | На торжественной премьере последнего фильма трилогии „Аптекаря Мельхиора“ анонсировали возможные сиквелы

По словам Элмо ​​Нюганена, первая часть цикла историй про Мельхиора завершится с выходом третьего фильма: „Заключительный акт трилогии – самый длинный и, безусловно, самый напряженный из всех трех картин. Этот фильм, пожалуй, мой любимый. Я хотел поставить Мельхиора в пограничные ситуации – перед трудными этическими выборами. Я хотел посмотреть, выйдет ли он оттуда живым, и очень за него переживал“.

Нюганен добавил, что в планах есть четвертая, пятая и даже шестая картина о Мельхиоре, но пока что их будущее зависит от того, как успешно пройдет прокат изначальной трилогии.

Нюганен подчеркнул, что, хотя вместе кинокартины составляют единое целое, каждую историю можно рассматривать и как отдельный художественный фильм. Первый и второй фильмы уже можно посмотреть на онлайн-платформах Telia и Elisa.

Фильм выйдет во всех кинотеатрах Эстонии 14 апреля. Специальные показы со вступительным словом создателей картины состоятся 12 апреля в Йыхви, 13 апреля в Тарту, 15 апреля на Сааремаа и 19 апреля в Вильянди.