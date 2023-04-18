18.04.2023, 13:10
ВИДЕО | Что происходит? В торговом центре Solaris прошел неожиданный флешмоб
Слонявшаяся по торговому центру Solaris молодежь удивила других посетителей внезапной песней. Все дело в том, что это был флешмоб, приуроченный к Молодежному празднику песни и танца.
В флешмобе участвовали ученики детского хора Vocal Spirit Таллиннской 21-й школы. Они исполнили песню „Sata-sata!“ певицы и композитора Мари Калкун.
XIII Молодежный праздник песни и танца пройдет с 30 июня по 2 июля в Таллинне.