Как и сколько варить яйца вкрутую

Как подготовить яйца

Перед отвариванием достаньте яйца из холодильника примерно за час, чтобы они согрелись до комнатной температуры. Если этого не сделать, скорлупа может треснуть в процессе приготовления.

Обязательно промойте яйца под проточной водой, чтобы на поверхности не осталось никаких загрязнений.

Ещё можно проколоть яйцо булавкой или иголкой с тупой стороны, чтобы готовый продукт легче чистился. Делать это нужно аккуратно, чтобы остриё вошло внутрь только на несколько миллиметров и не повредило внутреннюю защитную плёнку. Если по скорлупе пошла трещина, от варки лучше отказаться.

Сколько варить яйца вкрутую

Время приготовления зависит от способа. Вам понадобится как минимум 10 минут, но может потребоваться и больше.

Готовые яйца нужно переложить в ёмкость с холодной водой и ненадолго оставить. Так их будет проще почистить.

Как варить яйца вкрутую на плите

Способ 1

Положите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой, чтобы её уровень был выше на несколько сантиметров. Добавьте столовую ложку соли, доведите до кипения и варите на небольшом огне 10 минут.

Способ 2

Также положите яйца в кастрюлю, залейте холодной водой и добавьте соль. Накройте крышкой и доведите до кипения на среднем огне. Выключите огонь, но не убирайте кастрюлю с плиты и не открывайте. Оставьте яйца на 15–20 минут.

Способ 3

Отварить яйца можно и в кипятке. Для этого вскипятите подсоленную воду и аккуратно опустите в неё яйца с помощью шумовки или других приспособлений. Будьте аккуратны, чтобы не повредить скорлупу. Время варки составит 10 минут.