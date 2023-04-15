Психологи рассказали, как узнать в человеке родственную душу(2)
Одни считают, что главное в отношениях — совпасть характерами, для других в приоритете внешность человека, а для третьих — схожие цели. Авторы „теории оценивания партнера“ с ними всеми не согласны и предлагают учитывать сразу четыре фактора, пишет mail.ru
Зачастую при выборе потенциального партнера мы ориентируемся лишь на типаж, который, как кажется, подходит нам больше всего. Однако существуют и другие факторы, которые определяют потенциальную совместимость с человеком. Так, „теория оценивания партнера“ предлагает нам взглянуть на понравившегося человека сразу с нескольких перспектив.
Теория, авторами которой являются преподаватели психологии Поул Иствик, Эли Финкель и Саманта Джоэль, была опубликована в апрельском выпуске научного американского журнала Psychological Review. Многолетнее исследование отношений позволило ученым выделить четыре „линзы“, через которые можно посмотреть на потенциального партнера, и понять, ваш ли это человек.
1. „Общая перспектива“
С этой точки зрения мы оцениваем не только потенциальных партнеров для отношений, но и людей в целом. Мы прежде всего обращаем внимание на внешность, а также на то, соответствует ли он требованиям, которые нам диктуют религия и культура. Так, например, по правилам ислама мусульманки не могут выходить замуж за иноверцев.
2. „Линза восприятия“
На данном этапе мы обращаемся к собственному опыту — анализируем потенциального партнера сквозь призму своих требований к отношениям. Когда мы смотрим на человека с этой точки зрения, на наше мнение влияют такие вещи, как уровень нашей самооценки, наша чувствительность к отвержению и наши ожидания, основанные на прошлых отношениях.
Оценивая с этой перспективы, мы определяем, насколько комфортно нам может быть с человеком. К примеру, если у девушки совсем недавно произошло болезненное расставание с художником, она может обозначить для себя, что в ее жизни больше нет места для творческих личностей, — чтобы отгородиться от возможного повторения болезненного сценария.
3. „Характерная перспектива“
Такая перспектива применяется выборочно к некоторым партнерам, исходя из их особенностей. Она включает в себя идеалы и предпочтения в отношении определенных черт потенциального партнера.
Короче говоря, на данном этапе в нашем представлении как бы формируется тип человека, детализирующий черты, которые мы считаем привлекательными и подходящими нам. Эти черты определяют то, чего мы хотим от партнера. Когда мы произносим фразу „это мой типаж“, мы смотрим на человека с этой перспективы.
4. „Целевая линза“
Эта перспектива специфична для каждых отношений. Она создается с помощью опыта, полученного с другими партнерами. На данном этапе мы определяем, приведет ли нас потенциальный партнер к желаемому результату. Например, мужчина, который хочет жениться в ближайшие пару лет, вряд ли выберет женщину, которая рассматривает только отношения без обязательств. А если и выберет, то велика вероятность, что с ней он счастлив не будет.
Оценив потенциального партнера с этих четырех точек зрения, мы можем понять, насколько мы совместимы и стоит ли пробовать строить будущее с этим человеком.