Психологи рассказали, как узнать в человеке родственную душу

Зачастую при выборе потенциального партнера мы ориентируемся лишь на типаж, который, как кажется, подходит нам больше всего. Однако существуют и другие факторы, которые определяют потенциальную совместимость с человеком. Так, „теория оценивания партнера“ предлагает нам взглянуть на понравившегося человека сразу с нескольких перспектив.

Теория, авторами которой являются преподаватели психологии Поул Иствик, Эли Финкель и Саманта Джоэль, была опубликована в апрельском выпуске научного американского журнала Psychological Review. Многолетнее исследование отношений позволило ученым выделить четыре „линзы“, через которые можно посмотреть на потенциального партнера, и понять, ваш ли это человек.



1. „Общая перспектива“

С этой точки зрения мы оцениваем не только потенциальных партнеров для отношений, но и людей в целом. Мы прежде всего обращаем внимание на внешность, а также на то, соответствует ли он требованиям, которые нам диктуют религия и культура. Так, например, по правилам ислама мусульманки не могут выходить замуж за иноверцев.

2. „Линза восприятия“

На данном этапе мы обращаемся к собственному опыту — анализируем потенциального партнера сквозь призму своих требований к отношениям. Когда мы смотрим на человека с этой точки зрения, на наше мнение влияют такие вещи, как уровень нашей самооценки, наша чувствительность к отвержению и наши ожидания, основанные на прошлых отношениях.

Оценивая с этой перспективы, мы определяем, насколько комфортно нам может быть с человеком. К примеру, если у девушки совсем недавно произошло болезненное расставание с художником, она может обозначить для себя, что в ее жизни больше нет места для творческих личностей, — чтобы отгородиться от возможного повторения болезненного сценария.

3. „Характерная перспектива“

Такая перспектива применяется выборочно к некоторым партнерам, исходя из их особенностей. Она включает в себя идеалы и предпочтения в отношении определенных черт потенциального партнера.