ВИДЕО | Спасенный гусь подружился с собакой, и теперь ведет себя как пес

Птицу забрали в центр спасения, где он познакомился с сотрудницей Наннет Суишер, которая о нем заботилась. Женщина настолько привыкла к птице, что спустя месяц лечения вошел в ее семью. И крепко подружился с их питомцем — черным лабрадором Доузером.

Вскоре хозяева стали замечать, что Джи копирует все, что делает его друг Доузер — есть из миски и гулять на поводке. Он следует за Доузером везде, куда бы тот ни пошел. Более того, когда дуэт находился далеко друг от друга, то каждый начинал грустить.

„Они все делают вместе - едят, спят, а когда мы ведем Доузера на прогулку, Джи хвостиком бежит за ним, — говорит Наннет. — Я выяснила, что поскольку Джи не социализировался в дикой природе, он подражает поведению окружающих его животных“.