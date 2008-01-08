Врач оценил эффективность популярных уколов для похудения

Врач отметил, что препараты наподобие Ozempic и Wegovy, действительно, могут быть незаменимы для пациентов с ожирением на той стадии, когда людям уже трудно передвигаться, а лишний вес угрожает их жизни. Однако Галлоуэй предупредил, что не стоит переоценивать эффективность препаратов для похудения. „Его нужно вводить инъекционно, он очень дорогой, а после прекращения лечения часть веса возвращается“, — оценил недостатки специалист.

Галлоуэй призвал не надеяться на чудесное исцеление после популярных инъекций, а приложить усилия для предотвращения ожирения. Он признает, что сделать это непросто из-за естественной тяги человека к калорийной пище. „Желание некоторых из нас есть шоколад — это не чревоугодие, а эволюционно полезная черта для накопления калорий на случай голода. При такой доступности калорийных продуктов неудивительно, что существует эпидемия ожирения“, — сказал Галлоуэй.

Медик считает, что с проблемой ожирения должны бороться не только пациенты, врачи и фармацевтические компании. Галлоуэй предложил с детства учить людей готовить полезную пищу, ограничивать работу заведений фастфуда и поощрять занятия спортом, чтобы предотвратить болезнь.