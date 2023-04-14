В Таллинне открывается новый ЛГБТ-бар

„С новым баром мы хотим создать современное, инклюзивное и безопасное пространство для местных и посещающих Таллинн членов ЛГБТ+ сообщества и их друзей“, - объяснил один из владельцев Hungr постановщик-хореограф Рене Кёстер.

„Мы надеемся предложить ночной жизни Таллинна что-то своеобразное и новое, и стать поддерживающим и усиливающим общину местом и в дневное время“, - добавил Кёстер.

В баре планируется проводить дискотеки, выступления с живой музыкой, вог-баттлы и дрэг-шоу.

Бар Hungr откроется по адресу Тулика, 9/11. Больше информации - здесь.