Топ-10 самых умных животных планеты

Шимпанзе

Человекообразные обезьяны заслуженно считаются одними из самых умных представителей мира животных. Ближайшие родственники человека современного типа обладают незаурядными интеллектуальными способностями. Так, они приспособились использовать палки в качестве копий во время охоты, частично освоили счет и язык жестов. А несколько лет назад шимпанзе Аюму смог превзойти японских студентов в тесте на сообразительность, быстрее и точнее людей справившись с заданием воспроизвести список чисел, на который животное смотрело доли секунды!

Слоны

Слоны являются чемпионом среди всех сухопутных видов по объему головного мозга. Однако причисляем мы их к самым умным животным не поэтому.

Их способности отлично развиты! Так, слоны обладают способностью отслеживать положение своих сородичей. Этот навык помогает животным во время миграций. Считается, что взрослый слон может отследить положение до 30 соплеменников! Не каждый человек может похвастаться таким вниманием и памятью! Кроме того, слоны способны отличить свое отражение в зеркале, взаимодействовать друг с другом, обеспечивая выживание в дикой природе.

Дельфины

Дельфины по соотношению массы головного мозга к остальному туловищу занимают второе место среди всех животных, уступая только человеку. При этом кора мозга дельфина имеет больше извилин, чем у человека. Дельфины отличаются высокой мозговой активностью, для них характерно явление социализации и выстраивания сложной иерархии внутри стаи. А единственные дельфины-хищники — косатки — разрабатывают стратегию своей охоты за различной добычей, учитывая ее слабые стороны.

Вороны

С одной стороны, появление пернатых в нашем списке выглядит несколько странным. Однако еще наши предки отмечали большой интеллектуальный потенциал ворон. Не случайно одним из самых мудрых животных считался серый ворон. И эти птицы оправдывают столь высокое доверие!