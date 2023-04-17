Топ-10 самых умных животных планеты
Человек считается самым умным из всех биологических видов, которые населяют нашу планету. За сотни и тысячи лет эволюции люди научились разговаривать, писать, читать, считать. Человечество смогло осуществить главное: научиться не только присваивать то, что дает природа, но и воспроизводить объекты материальной и нематериальной культуры. Однако не только люди обладают значительным интеллектуальным потенциалом. Способности и возможности отдельных диких зверей просто поражают воображение! Рассмотрим внимательнее самых умных животных Земли.
Шимпанзе
Человекообразные обезьяны заслуженно считаются одними из самых умных представителей мира животных. Ближайшие родственники человека современного типа обладают незаурядными интеллектуальными способностями. Так, они приспособились использовать палки в качестве копий во время охоты, частично освоили счет и язык жестов. А несколько лет назад шимпанзе Аюму смог превзойти японских студентов в тесте на сообразительность, быстрее и точнее людей справившись с заданием воспроизвести список чисел, на который животное смотрело доли секунды!
Слоны
Слоны являются чемпионом среди всех сухопутных видов по объему головного мозга. Однако причисляем мы их к самым умным животным не поэтому.
Их способности отлично развиты! Так, слоны обладают способностью отслеживать положение своих сородичей. Этот навык помогает животным во время миграций. Считается, что взрослый слон может отследить положение до 30 соплеменников! Не каждый человек может похвастаться таким вниманием и памятью! Кроме того, слоны способны отличить свое отражение в зеркале, взаимодействовать друг с другом, обеспечивая выживание в дикой природе.
Дельфины
Дельфины по соотношению массы головного мозга к остальному туловищу занимают второе место среди всех животных, уступая только человеку. При этом кора мозга дельфина имеет больше извилин, чем у человека. Дельфины отличаются высокой мозговой активностью, для них характерно явление социализации и выстраивания сложной иерархии внутри стаи. А единственные дельфины-хищники — косатки — разрабатывают стратегию своей охоты за различной добычей, учитывая ее слабые стороны.
Вороны
С одной стороны, появление пернатых в нашем списке выглядит несколько странным. Однако еще наши предки отмечали большой интеллектуальный потенциал ворон. Не случайно одним из самых мудрых животных считался серый ворон. И эти птицы оправдывают столь высокое доверие!
Проведенные в 2020 году тесты показали, что вороны способны хорошо справляться с математическими задачками, не уступая шимпанзе. Кроме того, пернатые демонстрируют удивительную изобретательность, если дело касается добычи еды: расколоть скорлупу ореха они предпочтут, бросив его под колеса автомобиля. А новокаледонские вороны демонстрируют, как грамотно применить закон Архимеда: если надо достать кусочек пищи из сосуда с водой, где она плавает на поверхности, ворон просто накидает в него камней, чтобы поднять уровень воды и получить желаемое.
Собаки
Лучший друг человека также по праву занимает место в списке умнейших животных планеты. В своем интеллектуальном развитии собаки достигают стадии, аналогичной уровня двухлетнего ребенка.
Собаки способны запомнить до 250 слов, умеют считать в пределах десяти, а также при помощи остальных органов чувств могут решать задачи на местности — находить спрятанные объекты или короткую дорогу. Псы демонстрируют определенный уровень эмоциональной зрелости. При необходимости питомец хитрит, добиваясь желаемого.
Кошки
Еще один одомашненный зверь, отличающийся высоким интеллектом. Конечно, в изучении коты куда сложнее собак: усатых-полосатых еще надо заставить участвовать в экспериментах ученых. Многие отмечают их независимость, связывая ее как раз с проявлением высокого интеллекта. Кошки имеют гораздо более сложное строение головного мозга, чем собаки: число нейронов, содержащихся в коре полушарий кота, в два раза больше, чем у собак. Отсюда вытекает способность кошек на протяжении долгого времени хранить поступающую информацию с тем, чтобы однажды ею воспользоваться. Учеными было установлено, что срок памяти кошек может равняться 10 годам!
Крысы
Хотя мозг у крыс не отличается большими размерами (вспомним размеры самих грызунов), эти маленькие зверьки на редкость умны и сообразительны. Крысы способны распознавать яды, ловушки, находить выход из лабиринтов и даже учиться на собственных ошибках!
Оксфордскими учеными в 2008 году была проведена серия экспериментов, в ходе которых крысы продемонстрировали способность запоминать комбинации световых и звуковых сигналов. Более того, для грызунов не стало проблемой распознать эту комбинацию в зеркальном виде. На основании этого зоопсихологи пришли к выводу о наличии у этих маленьких существ способностей к абстрактному мышлению, что обычно приписывается исключительно человеку.
Свиньи
Согласно мнению ученых, свиньи достаточно умны и сообразительны и по праву занимают место в списке умнейших представителей фауны нашей планеты. Хрюшки наделены от природы долговременной памятью, хорошо ориентируются на местности, а также используют широкий диапазон (более 20) звуков в общении.
Еще великий ученый Чарльз Дарвин отождествлял свиней и собак по уровню интеллектуального развития. Недавние исследования выявили, что с отдельными задачами свинья справится лучше пса. Перемещая джойстик пятачком, животное должно было навести курсор на определенную область, чтобы в кормушку выпал корм. Результаты удивляют: свиньи с задачей справились, а собаки — нет!
Белки
Белки — зверьки некрупные, и потому их мозг также не отличается большим размером. При этом для выживания в зимнее время белки должны постоянно прятать орехи и желуди, чтобы им было чем прокормиться в холодное время года. Одна белочка способна сделать до 3000 тайников, о которых она будет помнить на протяжении 2 месяцев! Белки могут использовать различные тактики при создании и поиске тайников, легко переключаться между ними в зависимости от потребностей. Если бельчонок замечает, что за ним кто-то следит во время попытки спрятать орех, животное притворится, что прячет пищу, но затем обязательно перенесет еду в другой тайник.
Осьминоги
Осьминоги — единственные животные из нашей подборки, относящиеся к беспозвоночным. Тем не менее они обладают сложноустроенной нервной системой, которая может, к примеру, запустить уже остановившееся сердце. Осьминоги способны играть, узнавать людей, привязываться к ним.
Некоторые способности осьминогов действительно поражают. Так, они могут открывать защелки контейнеров, чтобы вырваться на волю. Некоторые для побега используют подручные средства: осьминог из океанариума Кобурга кидал в стекло камни, пытаясь разбить аквариум, а в Новой Зеландии осьминог сбежал из стеклянного дома и добрался до моря по канализации!
Источник: mail.ru