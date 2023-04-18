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18.04.2023, 18:00

4 признака рака, которые проявляются с самого утра

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ФОТО: Red Stock | Shutterstock

Симптомы рака часто расплывчаты и едва различимы, что затрудняет идентификацию заболевания. К счастью, знание того, что искать, может стать первым шагом к быстрому обнаружению. Врач поделился четырьмя предупредительными признаками рака легких, которые могут появиться утром. Об этом пишет Medikforum.

В то время как упорный кашель является печально известным предупредительным признаком рака легких, другие части вашего тела также могут сообщить о страшном заболевании.

„Пациенты, пораженные смертельным заболеванием, могут заметить симптомы сразу после пробуждения. В то время как каждый может чувствовать себя немного усталым и плохо с самого утра, следующие признаки не следует игнорировать. Пациент может чувствовать, что просыпается весь в поту, а также в жару. Если это сопровождается сухим кашлем более трех недель или кровью в мокроте, это может указывать на рак легких“, — говорит врач-онколог Андрей Воробьев.

Помимо признаков, которые появляются первым делом с утра, рак легких также может вызывать симптомы, в том числе:

  • Кашель, который не проходит в течение трех недель

  • Длительный кашель, который усиливается

  • Инфекции грудной клетки, которые продолжают возвращаться

  • Кашель с кровью

  • Боль или боль при дыхании или кашле

  • Постоянная одышка

  • Постоянная усталость или недостаток энергии

  • Потеря аппетита или необъяснимая потеря веса

  • Изменения внешнего вида ваших пальцев, например, они становятся более изогнутыми или их концы становятся больше

  • Затрудненное глотание (дисфагия) или боль при глотании

  • Хриплый голос

  • Отек лица или шеи

  • Постоянная боль в груди или плече

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