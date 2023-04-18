4 признака рака, которые проявляются с самого утра

„Пациенты, пораженные смертельным заболеванием, могут заметить симптомы сразу после пробуждения. В то время как каждый может чувствовать себя немного усталым и плохо с самого утра, следующие признаки не следует игнорировать. Пациент может чувствовать, что просыпается весь в поту, а также в жару. Если это сопровождается сухим кашлем более трех недель или кровью в мокроте, это может указывать на рак легких“, — говорит врач-онколог Андрей Воробьев.