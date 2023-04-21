Продукты, которые помогают замедлить старение(4)
Врач-диетолог Мухина сообщила, что благодаря полезным пищевым привычкам можно значительно улучшить свою защиту от „возрастных“ заболеваний, — пишет Medikforum.
„Замедлить старение после 50 лет поможет употребление пищи, богатой белком и клетчаткой. Подобное питание уменьшает вероятность возникновения болезней сердца, диабета второго типа, высокого кровяного давления, онкологических проявлений“, — рассказала эксперт.
Диетолог Мухина напомнила, что с возрастом тело теряет мышечную массу. Восстановлению мышц помогают продукты, содержащие много белка, поэтому будет полезным включение в рацион яиц, орехов, творога.
Людям после 60 лет специалист посоветовала употреблять „регенеративные продукты“, поскольку в этом возрасте клетки организма не могут регенерировать так, как в более молодые годы. Продуктом с регенеративными компонентами Марият Мухина назвала рыбу. В свою очередь, мясные продукты должны употребляться пожилыми людьми строго ограниченно, так как из-за их употребления повышается уровень холестерина.