Продукты, которые помогают замедлить старение

Диетолог Мухина напомнила, что с возрастом тело теряет мышечную массу. Восстановлению мышц помогают продукты, содержащие много белка, поэтому будет полезным включение в рацион яиц, орехов, творога.

Людям после 60 лет специалист посоветовала употреблять „регенеративные продукты“, поскольку в этом возрасте клетки организма не могут регенерировать так, как в более молодые годы. Продуктом с регенеративными компонентами Марият Мухина назвала рыбу. В свою очередь, мясные продукты должны употребляться пожилыми людьми строго ограниченно, так как из-за их употребления повышается уровень холестерина.