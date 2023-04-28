ВИДЕО | В Бельгии прошел чемпионат по подражанию чайкам

„Мы подумали, что хорошо бы вызвать у людей больше сочувствия к чайкам, потому что они — часть береговой зоны, без чаек нет побережья“, — говорит Ян Сейс, председатель жюри конкурса и глава пресс-службы Морского института Фландрии.