28.04.2023, 14:00
ВИДЕО | В Бельгии прошел чемпионат по подражанию чайкам
ФОТО: Youtube
Reuters сообщает, что в бельгийском приморском городке Де-Панне прошел чемпионат по подражанию крикам чаек. Около 50 звукоподражателей со всей Европы пробовали свои силы в этом нелегком деле.
„Мы подумали, что хорошо бы вызвать у людей больше сочувствия к чайкам, потому что они — часть береговой зоны, без чаек нет побережья“, — говорит Ян Сейс, председатель жюри конкурса и глава пресс-службы Морского института Фландрии.
В финал прошли участники, пародии которых соответствовали двум важным критериям: сходство с криком чайки (до 15 баллов) и имитация повадок птицы (до 5 баллов). По мнению жюри, больше всего на чайку был похож 21-летний Ярмо — студент-архитектор из Нидерландов.