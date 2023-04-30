Вышедший из тюрьмы российский экс-министр в рюмочной презентовал книгу стихов

Презентация книги Улюкаева „Тетрадь в клетку“ прошла в московском кафе „Дежурная рюмочная“. Там бывший министр читал свои новые произведения. Работа представляет собой сборник стихов, который „сохраняет хронологию неволи“ политического деятеля.

Управляющая заведения потом рассказала, что большого ажиотажа творческая встреча не вызвала: ознакомиться с поэзией сидельца пришли 30-40 человек.

Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года на территории офиса „Роснефти“ во время передачи ему $2 млн взятки. В декабре 2017 года его приговорили к восьми годам колонии и штрафу почти в 2 млн евро. 12 мая 2022 года бывшего министра освободили по УДО.

В марте 2023 года Улюкаев заявил, что ему было тяжело в заключении из-за тесноты и „навязанного общения“. У экс-министра вызывало дискомфорт нахождение в бараке на виду у других заключенных.