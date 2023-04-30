Как унять панику: советы психолога

Укротите тревожность, изменив свое физиологическое состояние

Самый простой способ справиться с тревогой — изменить физиологическое состояние организма. Из-за тревожности в крови увеличивается количество кислорода — происходит гипервентиляция легких. Таким образом тревожность продолжает увеличивать сама себя. Вспомните, как в некоторых самолетах пассажирам раздают небольшие бумажные пакеты. Вопреки ошибочному мнению, они предназначены не для тех, кого тошнит, а для тех, кто испытывает тревогу во время полета.

Когда мы вдыхаем тот же воздух, который выдохнули в пакет, мы принудительно снижаем тревожную реакцию и даже останавливаем развитие панической атаки.

Все это происходит благодаря тому, что мы останавливаем перенасыщение крови кислородом.

В этом случае психика как бы „подтягивается“ следом за физиологическим состоянием организма: успокаивая его, мы успокаиваем и свое психологическое состояние. Дыхание в пакет — один из самых быстрых способов избавиться от тревоги, но в интернете можно найти информацию и о множестве других, не менее действенных методов: о дыхательных техниках, о техниках прогрессивной мышечной релаксации и др.

Локализуйте тревогу

Тревога — это ненаправленный страх. Она возникает, когда мы чего-то боимся, но не можем понять, что происходит, а потому находимся в состоянии „постоянной готовности испугаться“.

Можно снизить тревогу, обозначив на фоне глобальных другие — собственные страхи. Задайте себе такие вопросы: „Что пугает лично меня?“, „Какие негативные исходы для себя я вижу?“ и др.

Нужно опираться не на возможности собственной фантазии, а на то, что действительно происходит в вашей жизни.

Вспомните о своем личном жизненном опыте — какими способами вы справлялись с похожими ситуациями в прошлом? Либо выясните, как решают подобную проблему другие люди — ваши знакомые, близкие, друзья.