Диетолог делится лучшими десертами для похудения

„Хорошие новости для любителей шоколада: его можно перекусывать и при этом худеть. Идеальный десерт для похудения содержит мало углеводов, особенно добавленных сахаров. Идеальный десерт для здоровья содержит натуральные сахара в сочетании с полезными жирами и белками. Попробуйте какао-мусс“, — советует врач-диетолог Василиса Пономарева.

Она объяснила, что, хотя темный шоколад с высоким содержанием какао содержит половину количества сахара, его уровень все еще высок. Какао-порошок, скорее, обеспечивает„интенсивный шоколадный удар без сахара“.

Какао-порошок можно смешать с кокосовым маслом, кокосовой водой и авокадо, чтобы получился идеальный мусс.

Также Пономарева рекомендовала смешать сырой какао, орехи кешью, кокосовое масло, порошок зеленого чая и овес. Она назвала его „одним из лучших десертов для похудения“, объяснив, что белок и медленные углеводы насыщают. Мало того, сырой какао может „удовлетворить тягу к шоколаду“, и человеку, сидящему на диете, не нужно вонзать зубы в огромную плитку шоколада.