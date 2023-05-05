„Повезло еще, что сидячее место урвал“. Король Швеции прокатился на поезде Elron до Тарту, что вызвало шквал шуток

Во время поездки главы двух государств наслаждались удобством первого класса поезда Elron. Пользователей Twitter крайне позабавил сам факт поездки короля на поезде и они буквально начали соревноваться в том, кто пошутит смешнее.

„Королю повезло еще, что сидячее место урвал в поезде“, - написал один из пользователей, ссылаясь на то, что поезда на линии Таллинн-Тарту часто забиты до отказа.

„Тот редкий момент, когда удается в поезде присесть“, - вторит ему другой.

„Ну, Алар, видимо, купил билеты заранее“, - смеется третий.

„А билеты у них проверяли?“ - пишет четвертый.

Еще один пользователь поинтересовался, знает ли вообще король Швеции, что в Elron невозможно купить билет, гарнтирующий сидячее место.

На Ратушной площади в Тарту гостей приветствовали мэр города Урмас Клаас и жители студенческой столицы Эстонии.

С Ратушной площади делегация направилась в Тартуский университет, где ее встретил ректор Тоомас Ассер, выступивший с приветственной речью.

Гости посетили также центр Delta Тартуского университета, Эстонский университет естественных наук (в дендрарии которого шведский король посадил дуб).

В завершение визита президент Карис показал королевской чете Эстонский национальный музей.

Сирье Карис и Сильвия посетили находящийся под Тарту семейный центр Таммисту, которым управляет Эстонский фонд Agrenska, Agrenska Fond в Эстонии является дочерним фондом Ågrenska Fond в Швеции, а королева Сильвия - патроном шведского семейного центра Ågrenska.

В поездке в Тарту шведскую королевскую пару сопровождал министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем, а также многочисленная делегация, в которую входили руководители крупнейших шведских компаний.