05.05.2023, 15:32
ФОТО | На месте будущей коронации Карла III на траве выкосили гигантский пенис(5)
ФОТО: | AP
Накануне коронации короля Великобритании Карла III неизвестные выстригли гигантский пенис на знаменитом газоне Королевского полумесяца в городе Бат. Это увидели журналисты из New York Post.
„Самоуверенные проказники выкосили гигантский пенис на знаменитой территории Королевского полумесяца в Бате, Англия, где всего через два дня состоится знаменательная коронационная вечеринка“, — сообщает New York Post.
Пенис на газоне появился в особом месте. Трава растет в районе, где дома образуют форму полумесяца. За газоном в этом месте тщательно следят, из-за чего он прославился на весь мир как самый идеальный.
Коронация Карла III пройдет 6 мая Вестминстерском Аббатстве. За оставшееся время надо как-то скрыть следы конфуза.