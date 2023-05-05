ФОТО | На месте будущей коронации Карла III на траве выкосили гигантский пенис

„Самоуверенные проказники выкосили гигантский пенис на знаменитой территории Королевского полумесяца в Бате, Англия, где всего через два дня состоится знаменательная коронационная вечеринка“, — сообщает New York Post .

Пенис на газоне появился в особом месте. Трава растет в районе, где дома образуют форму полумесяца. За газоном в этом месте тщательно следят, из-за чего он прославился на весь мир как самый идеальный.