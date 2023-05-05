Доктор рекомендует ежедневно есть сырой чеснок. А как целоваться?!

Наслаждайтесь сырым чесноком

„В основном за благотворное воздействие чеснока отвечает соединение серы аллицин, которое первоначально встречается в корневом клубне как его собственный предшественник аллиин“, — говорит врач-нутрициолог Игорь Строков.

Как только вы очищаете и разрезаете каждый зубчик, повреждая клетки чеснока, аллиин превращается в аллицин при взаимодействии фермента аллииназы с кислородом.

Этот процесс чувствителен: любая форма дальнейшей обработки может повлиять на механизм действия аллицина, а также на механизм действия аллииназы. Вот почему лучше есть чеснок в сыром виде.

Настоящий источник молодости

Наслаждаясь сырым, аллицин может беспрепятственно выпустить пар в вашем теле. Он делает это, например, за счет увеличения в крови двух ферментов каталазы и глутатионпероксидазы. Эти антиоксидантные ферменты улавливают и уничтожают свободные радикалы, которые играют ключевую роль в процессе старения человека.

Усиливает кровоток

Между тем его оздоровительный эффект ценится во всем мире, особенно когда речь идет о нашей крови. Это потому, что чеснок, как известно, улучшает кровообращение, расширяя кровеносные сосуды. Чеснок также оказывает стимулирующее действие на выработку эритроцитов и положительно влияет на уровень липидов и сахара в крови.

Усилитель иммунной системы

„Чеснок богат витаминами и минералами. Он содержит, например, витамины В1, В6 и С, а также кальций, медь, марганец и селен. Это укрепляет иммунную систему и собственные защитные механизмы организма“ — резюмирует доктор.