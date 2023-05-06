Доктор назвал самые полезные фрукты и ягоды

Помимо бета-каротина, витамина Е и витамина С, сливы также содержат минералы магний, железо, калий и цинк. Так как сливы очень богаты клетчаткой, они поддерживают пищеварение.

Яблоки не только чрезвычайно богаты витаминами, но и содержат пектин, содержащийся в основном в кожуре. Это хорошо для пищеварения и помогает снизить уровень холестерина.

Вишня является хорошим поставщиком витамина Е, витамина С, витамина А, витамина В3 и витамина В6. Они также содержат железо, калий и кальций.

Клубника богата витамином С и витамином В9. Ягоды также содержат ряд важных минералов, таких как магний, кальций и калий.

Малина отличается высоким содержанием железа, магния, калия, кальция, витамина А и витамина С.

В черной смородине витамина С даже больше, чем в лимонах. Они также содержат цинк, калий, кальций и витамин Е.