ВИДЕО | Это вам не ТВ: в Сети высмеяли кулинарные таланты Юлии Высоцкой

Отдельные эпизоды раскритиковали как простые пользователи Сети, так и известные блогеры. Наибольшую популярность получили выпуски с приготовлением Юлией сырников, а также крылышки на мангале. Первые сильно расплылись, а вторые буквально горели в кадре.

Продюсер Мария Фример сослалась на особенности менталитета зрителя и его доверчивость. Она указала на то, что выступающий перед камерой человек может не обладать теми качествами, которые ему приписали. „У русских людей менталитет такой: если показывают по телевизору – значит, можно верить, значит, в кадре большой профессионал. Ведь дураков в телевизор на берут. Я как человек, который всю жизнь проработал на телевидении, хочу сказать, что уровень профессионализма эксперта никак не связан с тем, на каком канале и по какому поводу он выступает“, — указала Фример.

По ее словам, практически каждому спикеру могут дать шпаргалку с текстом, любой видеоряд возможно смонтировать нужным образом, а слова выдернуть из контекста. Поэтому ведущая кулинарной программы вполне может не уметь включать плиту, не разбираться в каких-то тонкостях, заверила Мария. Вместе с тем, куда охотнее зритель верит уже знакомым лицам, нежели новым, даже если они не профессионалы своего дела.

„На российском ТВ не любят слишком красивых, слишком успешных, слишком „инстаграмных“. Больше доверия вызывают те телеведущие, которые больше похожи на тётю или соседку. Которым где-то хочется посочувствовать, у которых не сложилась личная жизнь, что-то не так с детьми, кто-то отбирает наследство и так далее. В России телевизор – это член семьи, поэтому телеведущие должны быть как родственники — где-то несуразные, где-то неуклюжие, но очень-очень родные“, — отметила Фример в беседе с „Абзацем“. Она добавила, что озвученное ею правило касается зрителей старой закалки.