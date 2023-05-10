ГАЛЕРЕЯ | „Необычные конкурсы и велосипед в подарок“: Как прошло открытие велосезона в Ласнамяэ
На минувших выходных в ласнамяэском парке Паэ состоялось „Открытие сезона Велопрогулок 2023“. Главным организаторов выступил Андрей Пшеничный и его команда из группы Велопрогулки в Таллинне. Программу вел шоумен Виталий Вестеринен. Участники мероприятия ели пасту, участвовали в веселых конкурсах и проехали дистанцию в 12 км. В конце мероприятия состоялась лотерея, в которой был разыгран главный приз - велосипед! Смотрите в нашей галерее, как это было!
По случаю открытия велопрогулок, портал rusDelfi задал велосипедистам из группы Велопрогулки в Таллинне несколько популярных вопросов и получил откровенные ответы:
1. В этом году в Таллинне стало еще больше возможностей для передвижения на велосипеде, ощутили ли вы это на себе. Есть ли опасные места на проезжей части?
Дорожки есть , а сети пока ещё нет!
Осенью много опасных мест, мокрые листья на велополосах. Приходится ехать по проезжей части. Например, улица Техника, где две красные велополосы.
На красных велополосах потрескалась краска и теперь там колдобины, ехать по ним не комфортно. И не везде убраны мелкие камушки, можно запросто словить прокол.
2. Есть ли у вас еще пожелания, как город может быть удобен для велосипедистов?
Приложение с возможностью проложить маршрут, картой парковок, пунктами ремонта, кранами с питьевой водой и другой полезной инфой.
Я не против платной парковки с 100% уверенностью что велосипед не уведут.
К стране просьба доделать проезд Elron до Хаапсалу
Отдельно выделенные велодорожки только для малого транспорта.
3. Почему иногда при наличии велосипедной дорожки, велосипедисты, игнорируя ее, едут по дороге рядом с автомобилями, тем самым создавая более рискованное дорожное движение.
Велосипедисты едут по ней когда езда по велополосе затруднена или опасна, а также для тренировок.
По причине скорости движения 30+ км/час. и отсутствия выделенной велодорожки где нет пешеходов, собак и т.д.
Потому что может по ЗоДД (у нас нет „дороги для автомобилей“, есть проезжая часть, по которой абсолютно законно передвигаются автомобили, трамваи, троллейбусы, тракторы, гужевые повозки, мотоциклы, мопеды, велосипеды и прочие). Обычно у нас велопешеходная дорожка, по которой движутся люди (дети, яжматери), собаки, выезжающие из дворов машины. Если ноги позволяют ехать 25-35 км/ч , то по проезжей части просто безопаснее.
4. Как вы относитесь к самокатчикам, мешают ли они вам, создают ли аварийные ситуации?
Сами самокатчики нет, но накиданные на велодорожку самокаты - да.
Абсолютно не мешают, но то что их паркуют как попало - это ужас.
Самокатчики не мешают, а брошенные посреди дорожки самокаты - очень!