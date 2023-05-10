ГАЛЕРЕЯ | „Необычные конкурсы и велосипед в подарок“: Как прошло открытие велосезона в Ласнамяэ

Потому что может по ЗоДД (у нас нет „дороги для автомобилей“, есть проезжая часть, по которой абсолютно законно передвигаются автомобили, трамваи, троллейбусы, тракторы, гужевые повозки, мотоциклы, мопеды, велосипеды и прочие). Обычно у нас велопешеходная дорожка, по которой движутся люди (дети, яжматери), собаки, выезжающие из дворов машины. Если ноги позволяют ехать 25-35 км/ч , то по проезжей части просто безопаснее.

