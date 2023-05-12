Смерть с косой? На коронации Карла III заметили пугающую фигуру в черном

Затаившие дыхание англичане наблюдали за коронацией Карла III, когда в проходе Вестминстерского аббатства неожиданно возникла фигура в темном одеянии.

Лицо человека было спрятано в тени капюшона, а в руках он держал нечто напоминающее шест или посох… Промелькнул загадочный персонаж лишь на мгновение, но шума наделал своим появлением довольно много. Даже факт появившегося где-то в стороне от семьи принца Гарри померк на фоне этого гостя, прозванного в сети „смертью с косой“ или приветом от королевы Елизаветы II.

Перейдя от мистики к шуткам интернет-пользователи поспешили превратить незваного гостя в мем и даже предположили, что это тщательно замаскированная Меган Маркл все-таки прилетела на коронацию свекра. Реальность оказалась куда прозаичнее.

Под капюшоном скрывался всего-навсего церковный служитель, который хоть и не является членом духовенства аббатства, но все равно помогает во время проведения служб и даже периодически носит жезл перед епископом или священником. Имя его раскрывать публике не стали. Однако, зная нетерпимость к любым промахам со стороны короля Карла III, интернет-пользователи откровенно посочувствовали бедняге невольно приковавшему к себе повышенное внимание.