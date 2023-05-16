Кому может навредить минеральная вода

„Натрий при попадании в организм обладает способностью буквально „стягивать“ на себя всю воду. Людям с отечным синдромом любой этиологии не рекомендуется потребление большого количества минеральной воды“, — рассказал медик.

Андрей Якушев отметил, что при ряде заболеваний в организме нарушается система регуляции объема крови и внеклеточной жидкости. Употребление натрия делает этот процесс еще более патологичным и способным провоцировать опасные нарушения. Таким образом содержащая натрий минеральная вода является противопоказанной при следующих болезнях.

Гипертоническая болезнь.

Хроническая сердечная недостаточность.

Заболевания почек.

Цирроз печени.

Специалист подчеркнул: употреблять „минералку“ при вышеперечисленных недугах можно только после консультации с врачом.

„Здоровым гражданам такая вода тоже не навредит, однако злоупотреблять ей, как и любыми другими продуктами, не стоит“, — резюмировал медик.