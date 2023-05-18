Время перемен: 12 новых привычек, которые за год улучшат качество вашей жизни

Многие из нас почти ничего не делают для защиты своих глаз, в том числе, от ультрафиолета. Март, первый месяц, когда солнце становится по-настоящему ярким, — самое подходящее время для того, чтобы выработать новую полезную привычку — носить солнцезащитные очки с защитой от УФ. Это защитит не только ваши глаза (не забывайте о том, что меланома развивается не только на коже, но и в глазах), но и нежную кожу вокруг них.

Болезни сердца по-прежнему лидируют среди причин смертности. А врачи не устают напоминать: образ жизни оказывает существенное влияние на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. И одним из эффективных методов профилактики болезней сердца остаются пешие прогулки. Всего 15-30 минут кардионагрузок в день помогают ощутимо снизить риск заболеваний. Небольшой комплекс упражнений утром вместо зарядки, пешая прогулка вечером после работы (которая к тому же поможет снять стресс после трудового дня), привычка ходить по лестницам вместо лифта — все эти маленькие перемены в итоге помогут вам поддержать здоровье вашего сердца.

Многие из нас по-прежнему недостаточно защищают свою кожу от солнца. Между тем, дерматологи напоминают, что именно регулярное использование средств с УФ-защитой — самая эффективная профилактика рака кожи. Подберите крем с индексом защиты не менее 30-ти и пользуйтесь им каждый день, даже если на улице пасмурная погода, а вы собираетесь не на пляж, а в офис.

Самое лучшее, что мы можем сделать для здоровья — наладить сон. Полноценный ночной отдых нормализует работу сердечно-сосудистой системы, поддерживает скорость метаболизма, помогает справиться со стрессом, замедлить старение и даже защитить от рака. Непросто сразу найти целый свободный час, чтобы ложиться пораньше — но если каждую неделю добавлять по 15 минут (например, за счет вечернего сидения в интернете), то за месяц этот час наберется незаметно. А вы начнете чувствовать себя намного лучше.

Ешьте больше овощей и фруктов

Пять порций свежих овощей и фруктов — это ежедневный минимум, необходимый для поддержания здоровой работы желудочно-кишечного тракта. Начните с того, чтобы добавлять один овощ или фрукт к каждому приему пищи — это совсем не сложно, а результаты вы заметите уже очень скоро.



Сделайте прививку от гриппа

Лучшее время для такой прививки — это октябрь. Не забывайте о том, что требуется не меньше двух недель, чтобы иммунитет был сформирован в полном объеме — и лучше сделать прививку как можно раньше, чтобы встретить сезон гриппа во всеоружии.



Сократите количество сахара в рационе

Если вы привыкли пить кофе или чай с сахаром, то попробуйте начать с того, чтобы в одну чашку в день добавлять на 50% меньше сахара или попытайтесь вовсе обойтись без него: вкус напитка от этого только улучшится. Еще один простой способ – заменить один дневной десерт на порцию сухофруктов (только выбирайте те, которые готовятся без добавления сахарного сиропа). Все эти действия не требуют больших усилий — а результат будет почти мгновенным.



Ешьте из посуды меньшего размера

Чаще всего мы съедаем на 15-20% больше, чем нам на самом деле нужно, — из-за того, что едим слишком быстро и пропускаем сигнал о насыщении. Помимо совершенно логичного совета есть медленнее и не отвлекаться во время еды, есть еще один лайфхак. Попробуйте завести посуду меньшего размера: порции будут визуально казаться достаточными, но вы будете съедать меньше и при этом не чувствовать голода.



Пройдите полный медосмотр

Потратьте несколько дней на проверку своего здоровья. Сдайте расширенные анализы крови и мочи, проведите УЗИ важных органов (сердца, щитовидной железы, органов брюшной полости и малого таза), обязательно пройдите профилактический просмотр гинеколога и маммолога, а также стоматолога и офтальмолога.



Сократите количество углеводов

Но не любых, конечно, а только „пустых“. Углеводы необходимы нашему организму и важно есть их в достаточном количестве, но получать их стоит из овощей, цельнозерновых продуктов и злаков. Замените белый рис на бурый, привычные гарниры — на блюда из бобовых, чаще ешьте овсянку на завтрак — таким образом вы не только позаботитесь о своем здоровье, но и улучшите фигуру.



Медитируйте хотя бы 5 минут в день

Стресс — наш постоянный спутник и незаметный враг, который исподтишка разрушает наше здоровье. Медитация — самый простой и эффективный способ бороться с ежедневным стрессом, уменьшая или даже вовсе отменяя его последствия. Кроме того, как подтверждено исследованиями, медитация повышает уровень счастья.



Выпивайте на один бокал вина меньше



Карантин — это стресс, одиночество и избыток времени, которое надо чем-то заполнить. Довольно опасное сочетание. Иногда все это кажется безобидным, но на самом деле каждая порция алкоголя повышает риск развития различных заболеваний, а также нарушает обмен веществ и плохо влияет на сон. Мы не предлагаем вам полностью отказаться от алкоголя — но попробуйте просто „урезать“ одну порцию.