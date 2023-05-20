Хозяин посадил собаку за руль и обвинил ее в пьяном вождении

Офицер полиции наблюдал, как мужчина „маневрировал внутри автомобиля“, прежде чем выйти с пассажирской стороны. Американец отрицал факт управления машиной — в этот момент на хозяина смотрел с водительского сиденья его пес.

Мужчину отвезли в больницу на освидетельствование, чтобы подтвердить факт алкогольного опьянения. Позже его арестовали — собаку же на время приютил знакомый американца. В полиции добавили, что питомца отпустили без обвинений, только с предупреждением.