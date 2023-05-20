20.05.2023, 16:00
Хозяин посадил собаку за руль и обвинил ее в пьяном вождении
ФОТО: | Shutterstock
Курьезный случай произошел в городе Спрингфилде (штат Колорадо, США). Пьяный американец попытался избежать наказания, когда его остановила полиция за превышение скорости. Вместо того чтобы признать вину, мужчина в последнюю секунду посадил собаку за руль, пишет mail.ru
Офицер полиции наблюдал, как мужчина „маневрировал внутри автомобиля“, прежде чем выйти с пассажирской стороны. Американец отрицал факт управления машиной — в этот момент на хозяина смотрел с водительского сиденья его пес.
Мужчину отвезли в больницу на освидетельствование, чтобы подтвердить факт алкогольного опьянения. Позже его арестовали — собаку же на время приютил знакомый американца. В полиции добавили, что питомца отпустили без обвинений, только с предупреждением.