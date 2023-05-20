Топчик
20.05.2023, 16:00

Хозяин посадил собаку за руль и обвинил ее в пьяном вождении

 
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ФОТО: My Ocean Production | Shutterstock

Курьезный случай произошел в городе Спрингфилде (штат Колорадо, США). Пьяный американец попытался избежать наказания, когда его остановила полиция за превышение скорости. Вместо того чтобы признать вину, мужчина в последнюю секунду посадил собаку за руль, пишет mail.ru

Офицер полиции наблюдал, как мужчина „маневрировал внутри автомобиля“, прежде чем выйти с пассажирской стороны. Американец отрицал факт управления машиной — в этот момент на хозяина смотрел с водительского сиденья его пес.

Мужчину отвезли в больницу на освидетельствование, чтобы подтвердить факт алкогольного опьянения. Позже его арестовали — собаку же на время приютил знакомый американца. В полиции добавили, что питомца отпустили без обвинений, только с предупреждением.

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