Что кошка видит в отражении зеркала?

Ученые проводили много исследований на тему, понимают ли кошки, что в зеркале они видят именно себя: нескольких усатых по очереди подносили к зеркалу, и некоторые из них абсолютно не обращали внимания на отражение, другие обнюхивали его и с любопытством осматривали, а некоторые даже проявляли агрессию и шипели.

Выяснилось, что коты действительно видят свое отражение в зеркале, но воспринимают его, как будто это другой питомец — именно поэтому реакции так отличались.

Почему так происходит? Коты же умные…

Никто не отрицает, что кошки интеллектуально развиты, однако их познание отличается от человеческого — как минимум потому, что эти питомцы (впрочем, как и многие другие) просто не знают, как именно они выглядят.

Для того чтобы идентифицировать свой дом, своего хозяина и другие знакомые объекты, коты полагаются не на зрение, а на обоняние: иначе говоря, ваша кошка понимает, кто вы, не благодаря тому, что знает, какие у вас черты лица, а потому что ей знаком ваш запах.

А кто может себя узнать?

В настоящее время известны шесть видов животных, которые узнают себя в зеркальном отражении. Это шимпанзе, орангутаны, гориллы, дельфины, слоны и сороки. Как можно легко догадаться, активнее всего зеркало могут использовать обезьяны: поначалу они, конечно, принимают свое отражение за другое животное, но спустя некоторое время начинают прихорашиваться, глядя в зеркало.

В ходе экспериментов ученые выяснили много забавных фактов: например, если поставить зеркало к рыбке, она начинает нападать на свое отражение, попугаи начинают оказывать ему знаки внимания, а собаки к своему отражению чаще всего абсолютно равнодушны.

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