Эстонский бармен стал победителем балтийского финала престижного конкурса коктейлей World Class

„Международный конкурс барменов World Class превратился в важнейшее событие в мире коктейлей, которое не только определяет лучших, но и предлагает пройти хорошую школу мастерам коктейлей и всем желающим“, – сказал один из судей финала конкурса в странах Балтии, известный бармен Тармо Пийр. Он добавил, что эстонская делегация была представлена очень хорошо, а сильными сторонами бармена Эрика Таммелехта оказались креативность, хорошая подготовка и технические навыки. Эрик особенно преуспел в неожиданных задачах, к которым он сумел очень быстро адаптироваться и при выполнении которых многие другие участники потеряли баллы.

Победитель финала в странах Балтии Эрик Таммелехт чувствует себя после победы более чем уверенно. „Моё умение сохранять спокойствие в напряжённой конкуренции и умение работать максимально чисто способствовали победе, ведь коктейли у всех участников были больше, чем идеальными. Но World Class – это гораздо больше, чем просто хорошие коктейли, это соревнование, где гостеприимство и увлекательные истории о коктейлях создают целостное впечатление от коктейлей. Для меня это большая честь и большая ответственность перед всеми барменами из стран Балтии, потому что я еду представлять наш регион и хочу выступить самым запоминающимся образом“, – сказал Таммелехт.

В январе стартовал сезон соревнований World Class в Эстонии, который организовало предприятие Prike, ведущий импортёр напитков в странах Балтии. Чтобы попасть на финальный конкурс в Ригу, участникам предстояло пройти мастер-классы и разработать коктейли с заранее заданными компонентами. В результате были выявлены шесть лучших участников из Эстонии, которые накануне уик-энда приступили к соревнованиям с двенадцатью лучшими из Литвы и Латвии.

На конкурсе в Риге участникам предстояло решать как подготовленные, так и неожиданные задания, в которых оценивались вкусовые характеристики, внешний вид и нюансы экологичности коктейлей барменов, а также навыки презентации и рассказывания историй.