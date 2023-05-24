Доктор назвал продукты для сохранения работоспособности

Диета и сбалансированное питание кажутся взаимоисключающими. Нутрициолог Игорь Строков дал несколько советов о том, как правильно питаться, не оставаясь голодным.

Здоровое начало дня: завтрак

Завтрак — самый важный прием пищи в течение дня. „Мюсли или цельнозерновой хлеб, а также фрукты, иногда яйцо, сыр обеспечивают энергию на весь день“, — говорит Строкв.

Вы гарантированно будете сыты в течение длительного времени и нет риска волчьего голода по утрам. С другой стороны, если вы ничего не едите или просто выпиваете чашку кофе/чая, вы быстро проваливаетесь в энергетическую яму.

Небольшой перекус утром

Только не расслабься и потянись за конфетой! Они подстегивают сахар в крови, но также быстро снова его снижают — и все начинается сначала. Вот почему шоколадные батончики скорее не подходят. „Съешьте банан или горсть орехов“, — предлагает доктор.

Здоровый обед

Полный желудок не располагает к работе. Большое количество овощей идеально для обеда. Не слишком много углеводов, они, как правило, утомляют. „Белок, такой как рыба или нежирное мясо, легко усваивается и насыщает“, — поясняет специалист. Жирные блюда, такие как шницель, картофель фри и тому подобное, не подходят. Они содержат много калорий и долго остаются в желудке.

Идеальный полдник

Идеально для здорового питания: горсть орехов или фруктов. Батончики мюсли (домашнего приготовления) также хороши для перекуса между приемами пищи, так как овсянка надолго насыщает.

Ужин

Низкоуглеводная еда хороша для ужина. Если вы больше цените хороший сон, углеводы способствуют высвобождению гормона релаксации серотонина. „В любом случае, не следует есть слишком обильно. Это напрягает и мешает спать“, — резюмирует врач.