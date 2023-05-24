ФОТО | „Это еще не конец“. Пострадавший от пожара Центр упаковки использовал фото горящего здания для рекламы
Во вторник вечером вспыхнул пожар на станции по обработке отходов, находящейся на улице Суур-Сыямяэ. Огонь перекинулся также на здание Центра упаковки, которое тоже горит. однако сам центр не унывает и даже использовал фото горящего здания для рекламы.
„Шок. Сейчас для нас нет более горячей темы, чем пожар, который начался на станции по обработке отходов на Суур-Сыямяэ и вскоре добрался до Центра упаковки. Что, почему, как и на другие вопросы в нужное время обязательно будет получен ответ, но перед тем, как утолить любопытство, позвольте потушить огонь. Мы доверяем спасателям и благодарим их за работу, проделанную ими! Сегодня можем лишь сказать одно: Это еще не конец. Все продолжается. Из-за этого пожара еще не закончится наше благое дело“, - написала фирма в Facebook.
Вместе с текстом они опубликовали фотографию горящего здания центра, где сгорела стена с названием фирмы и от pakend осталось лишь end. К этому Центр упаковки добавил текст и получилось „This is not the end“ - „Это еще не конец“.