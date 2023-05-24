ФОТО | „Это еще не конец“. Пострадавший от пожара Центр упаковки использовал фото горящего здания для рекламы

„Шок. Сейчас для нас нет более горячей темы, чем пожар, который начался на станции по обработке отходов на Суур-Сыямяэ и вскоре добрался до Центра упаковки. Что, почему, как и на другие вопросы в нужное время обязательно будет получен ответ, но перед тем, как утолить любопытство, позвольте потушить огонь. Мы доверяем спасателям и благодарим их за работу, проделанную ими! Сегодня можем лишь сказать одно: Это еще не конец. Все продолжается. Из-за этого пожара еще не закончится наше благое дело“, - написала фирма в Facebook.