Диетолог объяснила вред пармезана для сердца

„Как правило, в зрелых твердых сырах типа пармезана достаточно много и жира, и соли. Такие продукты стоит ограничивать“, — заметила Наталья Круглова.

Эксперт уточнила, что присутствующий в сыре жир относится к насыщенным жирам. Их частое и неумеренное потребление способствует повышению уровня липидов и холестерина в крови, что повышает риск развития атеросклероза. В сою очередь атеросклероз делает человека предрасположенным к развитию ишемической болезни сердца, сердечного приступа, инсульта.



Что касается другого ингредиента пармезана – соли, ее высокие дозы в повседневном рационе питания влияют на склонность к заболеванию гипертонией.

В целом белые сыры считаются менее вредными для здоровья, уточнила эксперт. „Наименее опасный – сыр фета: в нем содержится не так много вредных компонентов. Но за день можно съесть не больше 40 граммов этого продукта“, — поделилась Наталья Круглова.