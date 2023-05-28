Сколько яиц в день можно съедать, чтобы не стать жертвой их пяти опасных побочных эффектов(1)
Омлет, глазунья, шакшука... Все любят яйца, а еще они считаются отличным источником белка в меню. Это действительно так, но есть пара нюансов! — предупреждает Voice.
Яйца — это низкокалорийный продукт с минимальной обработкой. Одно яйцо содержит 6 граммов чистого легкоусвояемого белка, мононенасыщенные жиры, полезный для мозга холин, незаменимые для острого зрения лютеин и зеаксантин, антиоксиданты, ноль граммов сахара и очень мало натрия. Исследования показывают, что люди, охотно едящие яйца, с большей вероятностью придерживаются здоровой диеты. В общем, яйца полезны. Но слишком обильное их употребление может оказаться рискованным для тех, у кого есть кардиологические проблемы, заболевания почек или диабет. Стандартным безопасным количеством яиц специалисты по питанию считают от 7 до 12 яиц в неделю. Ну а верхней планки тут просто нет — точнее, ее может определить только лечащий врач, учитывая все особенности здоровья.
И вопрос этот не праздный - прежде чем садиться на яичную монодиету или в любой непонятной ситуации съедать вареное яичко, узнай о пяти реальных опасностях „передозировки“ яйцами.
Много холестерина
Да-да, эти споры ведутся не один десяток лет и, казалось бы, последние данные полностью оправдали яйца в деле о холестерине. Но вот в чем дело - семейный анамнез является основным „предсказателем“ уровня холестерина в крови и того, как организм на него реагирует. И важно, что основная часть холестерина в нашей крови вырабатывается вырабатывается печенью, а не поступает с пищей, поэтому личный метаболизм остается тут решающим фактором. Тем не менее, в среднего размера яйце содержится 190 мг холестерина. Это много. И если ты не ограничиваешь себя в жирах, ешь фастфуд и переработанную пищу, счет довольно быстро начинает складываться не в твою пользу. Впрочем, есть лайфхак - жир, и, соответственно, холестерин содержат только желтки.
Увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний
Этот параметр прямо связан с предыдущим — холестерин „убивает“ сосуды и поэтому вреден для сердца. Однако исследования доказали точно (в эксперименте участвовали 500 тыс взрослых китайцев), что одно яйцо в день снижает вероятность возникновения кардиоваскулярных заболеваний, а вот если человек съедает в день от трех до четырех яиц, это автоматически помещает его в группу риска.
Лишний вес
Да, яйца - здоровый источник белка, но только в том случае, если они употребляются с овощами. В сочетании с простыми углеводами и жирами, особенно переработанными, белок и желток становятся факторами, провоцирующими перевес.
Риск развития диабета
И тут данные исследования — как сообщалось в американском журнале Diabetes Care, употребление более семи яиц в неделю увеличивает риск возникновения диабета II типа.
Склонность к нездоровой пище
Такая зависимость - чем больше яиц оказывается в меню, тем выше вероятность, что блюда, приготовленные из них, вредны. Само по себе приготовление яйца не меняет его питательную ценность, но то, с чем вы его готовите, безусловно, может. Часто яйца жарят на большом количестве сливочного масла и подают их беконом или ветчиной, содержащими много натрия.
Таким образом, яйца могут быть средством непреднамеренного потребления избыточного количества насыщенных жиров, натрия и калорий. Такая каша из топора — сами по себе не вредны, но особенно вкусными становятся в компании вредных вещей.