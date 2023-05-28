Сколько яиц в день можно съедать, чтобы не стать жертвой их пяти опасных побочных эффектов

Яйца — это низкокалорийный продукт с минимальной обработкой. Одно яйцо содержит 6 граммов чистого легкоусвояемого белка, мононенасыщенные жиры, полезный для мозга холин, незаменимые для острого зрения лютеин и зеаксантин, антиоксиданты, ноль граммов сахара и очень мало натрия. Исследования показывают, что люди, охотно едящие яйца, с большей вероятностью придерживаются здоровой диеты. В общем, яйца полезны. Но слишком обильное их употребление может оказаться рискованным для тех, у кого есть кардиологические проблемы, заболевания почек или диабет. Стандартным безопасным количеством яиц специалисты по питанию считают от 7 до 12 яиц в неделю. Ну а верхней планки тут просто нет — точнее, ее может определить только лечащий врач, учитывая все особенности здоровья.

И вопрос этот не праздный - прежде чем садиться на яичную монодиету или в любой непонятной ситуации съедать вареное яичко, узнай о пяти реальных опасностях „передозировки“ яйцами.

Много холестерина

Да-да, эти споры ведутся не один десяток лет и, казалось бы, последние данные полностью оправдали яйца в деле о холестерине. Но вот в чем дело - семейный анамнез является основным „предсказателем“ уровня холестерина в крови и того, как организм на него реагирует. И важно, что основная часть холестерина в нашей крови вырабатывается вырабатывается печенью, а не поступает с пищей, поэтому личный метаболизм остается тут решающим фактором. Тем не менее, в среднего размера яйце содержится 190 мг холестерина. Это много. И если ты не ограничиваешь себя в жирах, ешь фастфуд и переработанную пищу, счет довольно быстро начинает складываться не в твою пользу. Впрочем, есть лайфхак - жир, и, соответственно, холестерин содержат только желтки.

Увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний