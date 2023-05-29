Анне Вески делится жизненной мудростью: не надо ждать, пока кто-то сделает тебя счастливым

В прошлом году скончался муж певицы Бенно Бельчиков. После этого она выпустила песню „Kurblik maantee“ (Печальное шоссе), в которой она описывает свои чувства в то время. На прошлой неделе она также выпустила клип на эту песню.

„Уже долгое время у меня было желание записать новые песни. Даже спрашивали, почему нет новых песен, а я говорила, что сейчас нет такой песни, от которой бы душа пела и хотелось бы записать. Но знаешь, время делает свое дело, а жизнь идет дальше. Жизнь дана для того, чтобы жить. Жизнь не для того, чтобы плакать“, - говорит Анне.

„Нужно сказать себе, мол, я справлюсь, я справлялась и буду дальше справляться. Необходимо всегда создавать эти положительные посылы. Как говорится - жизнь такая, как есть, ее не переделать. Когда-нибудь мы все куда-то уйдем, но лучше всего то время, что нам дано, жить по-полной, и это я как раз пытаюсь делать“, - сказала Вески.

По словам певицы, счастливым человек должен делать себя сам. „Не надо ждать, пока кто-то сделает тебя счастливым“, - дает напутствие Анне.