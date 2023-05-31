ОБЗОР ЦЕН НА РЫНКАХ | Черешня от 2,5 евро, эстонская клубника — от 10, огурцы — по 5,50 за килограмм

Рынок на Балтийском вокзале: выбор эстонских продуктов больше

Здесь сразу замечаем отдельный большой стенд с эстонской клубникой. Та, что помельче, стоит 10 евро за килограмм, покрупнее — 12 евро. В начале дня на прилавке ягоды много, немногочисленные посетители рынка внимательно изучают новый местный урожай, но покупать не спешат.

„Все же цвет у нее какой-то розовый, а не красный — вот у привезенной какой насыщенный“, — молодая женщина с ребенком озадаченно рассматривает эстонскую клубнику и все же решается взять — „на пробу“. Но потом все же спешит и за греческой. „Мы тут часто ее покупаем“, — признается покупательница.

Привезенная клубника здесь примерно в одном ценовом диапазоне — от 4 до 6 евро. Малина из Испании — 8,90 евро за килограмм. На соседнем прилавке — точно такая же, испанская, но по 22,50 за килограмм. Голубика — по 13,90, черешня — 8,50 евро, греческие арбузы — от 2,50 до 2,90 евро.

Нашли мы и эстонские огурцы — по 5,50 евро за килограмм. Рядом — польские, правда цена на них ниже, 3,80 евро. Молодая эстонская картошка обойдется покупателю в 3,30 евро за килограмм.

Центральный рынок: цены оказались ниже

На Центральном рынке эстонскую клубнику найти удалось с трудом — всего один небольшой прилавочек. Здесь местная клубника предлагается по 12,99 евро.

Зато на рынке можно купить березовый сок. Небольшая бутылка обойдется в 2 евро.

На рынке продавцы активно стараются продать свой товар: практически везде можно попробовать ту же клубнику или черешню. Есть здесь и скидки. К примеру, килограмм арбуза обойдется в 1,5 евро при средней цене по рынку 2,5–3 евро. Дыни — по 3,90 за кг. Клубнику можно найти и за 2,50 евро, но продавцы рекомендуют брать подороже, ту, что за 2,90. „Она сегодняшняя, свеженькая совсем“, — рекомендуют покупателям на рынке.