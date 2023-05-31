Невролог советует: одно яблоко в день останавливает потерю памяти

Исследователи обнаружили, что функция памяти у взрослых с плохим питанием в начале испытания улучшилась после того, как они потребляли 500 мг флаванолов в день в виде добавки.



В исследовании более 3500 здоровых взрослых в возрасте около 71 года принимали пищевую добавку по 500 мг или пустышку в течение трех лет. В то время они проходили тесты на память и заполняли анкеты о питании.

Исследователи заявили, что показатели памяти немного улучшились у тех, кто принимал флаванолы, но в этой группе у людей с плохим питанием и низким уровнем употребления флаванолов в начале были более значительные улучшения.



В этой подгруппе результаты выросли в среднем на 10,5% по сравнению с группой, принимавшей плацебо, и они увеличились на 16% по сравнению с базовой памятью

„Флаванолы не действуют на людей, у которых их нет в дефиците, но для людей с низким потреблением соединения потребление продуктов, богатых флаванолами, может улучшить функцию памяти“, — говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование

Результаты „предполагают, что в рационе есть оптимальное количество флаванолов“ — около 500 мг в день.

„Это действительно важное исследование, показывающее, что доза флавоноидов, называемых флаванолами, присутствующих в чае, какао, яблоках, ягодах, является ключом к улучшению памяти в старение мозга. Доза, необходимая для этих улучшений здоровья мозга, легко достижима... например, одна кружка чая, пара порций ягод и яблок вместе дадут около 500 мг“, — считает доктор.