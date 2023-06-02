День насмарку: 5 привычек, которые портят настроение с утра

Просыпаться в бардаке

Вечером бывает так лень помыть посуду, разложить по местам вещи, но проснуться в грязной, захламленной квартире — значит, испортить себе день. Романтизируйте свое утро и позаботьтесь о чистоте пространства с вечера: вымойте посуду после ужина, протрите полы, положите вещи в шкаф. Пробуждение в чистом пространстве станет вашим символом заботы о себе и прекрасным началом дня.

Хвататься за телефон

Едва открыли глаза и сразу потянулись за смартфоном? Скролить ленту новостей еще до утреннего кофе и чистки зубов — плохая идея. Это не дает организму она перестроиться на дневной режим, отвлекает о ваших собственных целей и задач. Вместо листания социальных сетей или залипания в телевизор, посидите несколько минут в тишине, подышите, запишите планы на день в блокнот. Так вы настроитесь на приятный продуктивны день, а новости и чужие снимки можно посмотреть и немного позже.

Рабочие чаты

Это разновидность предыдущей привычки, с той лишь разницей, что трудоголикам кажется — они продуктивны уже с утра. Психологи же уверяют, что начинать день с проверки рабочей почты и мессенджеров — значит, быстрее прийти к выгоранию, получить утреннюю дозу кортизола и весь день провести в стрессе. Старайтесь отложить работу хотя бы на час после пробуждения. Вместо этого включите музыку, завтракайте под интересный подкаст или послушайте пение птиц за окном.

Игнорировать тело

Конечно, вы умываетесь, чистите зубы, принимаете душ после побуждения, но для того, чтобы позаботиться о теле этого недостаточно. Помогите себе проснуться, сделайте легкую зарядку, воспользуйтесь патчами под глаза, выпейте стакан теплой воды и нанесите каплю эфирного масла на расческу. Так вы дадите себе понять, что заботитесь и цените свое тело.

Ссориться

Многие замечают, что утром особенно возрастает риск включиться в конфликт с близкими. Любая ссора испортит весь день, а о большинстве слов вы пожалеете уже через пару часов. Чтобы этого не произошло, постарайтесь помолчать хотя бы несколько минут, не затрагивать неприятных тем и просто обнять любимых людей.