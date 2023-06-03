3 утренние привычки, которые улучшают здоровье и продлевают жизнь

„Выпейте стакан воды, как только проснетесь, чтобы увлажнить организм после нескольких часов сна. Это помогает запустить ваш метаболизм и помогает пищеварению“, — говорит семейный врач Татьяна Захарова.

Врач также настоятельно рекомендовала людям „включить физическую активность в свой утренний распорядок“. „Будь то быстрая ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде или тренировка, регулярные упражнения укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают настроение и продлевают жизнь“.

Еще один важный совет — „проведите некоторое время на открытом воздухе или у окна, чтобы поглощать естественный солнечный свет“. Воздействие солнечного света помогает регулировать ваш циркадный ритм, повышает выработку витамина D и положительно влияет на настроение и общее состояние здоровья.



Три утренние привычки для улучшения здоровья и долголетия:

Выпейте стакан воды, как только проснетесь

Включите физическую активность по утрам

Проводите некоторое время на свежем воздухе по утрам.

Дополнительный совет включает в себя планирование своего дня, используя утро для постановки целей, определения приоритетов задач и планирования дня. Это помогает создать ощущение направления и цели, повышая производительность и снижая уровень стресса.

Люди должны „свести к минимуму воздействие электронных устройств“ в ранние часы дня. Вместо этого сосредоточьтесь на действиях, которые способствуют ясности ума и расслаблению.

Помните, постоянство — это ключ к установлению утренних привычек.