7 напитков, снижающих риск инсульта

Инсульт — это серьезное и опасное для жизни неотложное состояние, которое возникает, когда прекращается кровоснабжение части мозга.

Это может быть вызвано закупоркой сосуда в головном мозге тромбом или разрывом кровеносного сосуда в головном мозге. Есть несколько факторов, которые могут повысить риск инсульта, включая курение, ожирение, высокий уровень холестерина и диабет.

Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, также является основным фактором риска, так как оказывает дополнительное давление на кровеносные сосуды и головной мозг. Таким образом, снижение артериального давления может снизить вероятность возникновения инсульта.

„Высокое кровяное давление может привести к инсульту по-разному. Это может привести к образованию тромбов в мозгу и может повредить крошечные кровеносные сосуды глубоко внутри мозга. Это также может повысить вероятность инсульта из-за кровоизлияния в мозг“, - говорит врач-терапевт Ирина Андреева.

Один из способов снизить артериальное давление — увеличить потребление калия. Это связано с тем, что минерал может помочь организму избавиться от натрия — одной из основных причин высокого кровяного давления, а также расслабить стенки кровеносных сосудов.

Калий также помогает ослабить напряжение в стенках кровеносных сосудов, что способствует дальнейшему снижению артериального давления. Увеличение потребления калия с помощью напитков — это простой способ повлиять на ваше кровяное давление.

Андреева назвала 7 напитков с высоким содержанием калия:

Сок сливы (707 мг калия на чашку)

Морковный сок (689 мг)

Томатный сок (556 мг)

Апельсиновый сок (496 мг)

Грейпфрутовый сок (400 мг)

Молоко (342 мг)

Абрикосовый сок (286 мг).

Для сравнения, банан среднего размера содержит около 422 мг калия.