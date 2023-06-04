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04.06.2023, 21:23

7 напитков, снижающих риск инсульта

 
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533649184
ФОТО: Nitr | Shutterstock

Основным фактором риска инсульта является высокое кровяное давление, которое можно снизить, увеличив потребление калия, — сообщает Medikforum.

Инсульт — это серьезное и опасное для жизни неотложное состояние, которое возникает, когда прекращается кровоснабжение части мозга.

Это может быть вызвано закупоркой сосуда в головном мозге тромбом или разрывом кровеносного сосуда в головном мозге. Есть несколько факторов, которые могут повысить риск инсульта, включая курение, ожирение, высокий уровень холестерина и диабет.

Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, также является основным фактором риска, так как оказывает дополнительное давление на кровеносные сосуды и головной мозг. Таким образом, снижение артериального давления может снизить вероятность возникновения инсульта.

„Высокое кровяное давление может привести к инсульту по-разному. Это может привести к образованию тромбов в мозгу и может повредить крошечные кровеносные сосуды глубоко внутри мозга. Это также может повысить вероятность инсульта из-за кровоизлияния в мозг“, - говорит врач-терапевт Ирина Андреева.

Один из способов снизить артериальное давление — увеличить потребление калия. Это связано с тем, что минерал может помочь организму избавиться от натрия — одной из основных причин высокого кровяного давления, а также расслабить стенки кровеносных сосудов.

Калий также помогает ослабить напряжение в стенках кровеносных сосудов, что способствует дальнейшему снижению артериального давления. Увеличение потребления калия с помощью напитков — это простой способ повлиять на ваше кровяное давление.

Андреева назвала 7 напитков с высоким содержанием калия:

  • Сок сливы (707 мг калия на чашку)

  • Морковный сок (689 мг)

  • Томатный сок (556 мг)

  • Апельсиновый сок (496 мг)

  • Грейпфрутовый сок (400 мг)

  • Молоко (342 мг)

  • Абрикосовый сок (286 мг).

Для сравнения, банан среднего размера содержит около 422 мг калия.

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