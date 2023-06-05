Маленький секрет заваривания пакетированного чая

На самом деле, такую мелочь как бирку на чае придумали не для красоты — у нее есть вполне конкретная функция.

Бирка сделана для удобства. По-хорошему, за нее не нужно держаться при вливании кипятка. Весь трюк в том, что бирка должна быть расположена под кружкой, прежде чем добавлять в нее жидкость. Таким образом, пакетик будет надежно зафиксирован и не „ускользнет“ в емкость.