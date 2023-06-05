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05.06.2023, 18:00

Маленький секрет заваривания пакетированного чая

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ФОТО: Volodymyr Krasyuk | Shutterstock

Мало кому известно, но привычный способ заваривания чая, при котором пакетик кладется в кружку и просто заливается кипятком, считается неправильным, — огорошила читателей „Телепрограмма“.

На самом деле, такую мелочь как бирку на чае придумали не для красоты — у нее есть вполне конкретная функция.

Бирка сделана для удобства. По-хорошему, за нее не нужно держаться при вливании кипятка. Весь трюк в том, что бирка должна быть расположена под кружкой, прежде чем добавлять в нее жидкость. Таким образом, пакетик будет надежно зафиксирован и не „ускользнет“ в емкость.

К слову, лишь единицы знают об этом способе. В подавляющем большинстве практически все допускают ошибку во время этого несложного процесса.

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