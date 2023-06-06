ВИДЕО и АРХИВНЫЕ ФОТО 18+ | Почему на самом деле пришел конец легендарным тусовкам 00-х в Decolte и чем нынешний MJ Club привлекает публику

Отрывки из видео:

Виталий Вестеринен о том, как начинались вечеринки в Decolte:

„Это была вечеринка Radioactive Party 100% русской музыки, идея мне пришла в голову неожиданно, потому что нам надо было сделать какую-то пиар-акцию радиостанции, на которой я тогда работал, было очень странное название для русского уха Uuno Plus, — вспоминает Виталий. — Подходя к клубу, мы просто офигели, потому что слышали такой гул голосов. Вся площадка перед клубом была заполнена толпой народа, мы, честно говоря, рассчитывали, что всего придет 100–200 человек, и это будет уже неплохо. А в тот вечер пришло около 2500 человек!“

Юрий Метс о MJ Club:

„У нас по клубу 8 баров, 2 этажа, боксы можно всегда забронировать, народу ходит не так много как в 00-е — в среднем от 200–300 человек. Многим нравится, что места много, еще и напитки дешевые — по 5 евро“.

В чем секрет успеха владельца клуба?

„Нельзя друзьям наливать бесплатно и пить на работе, что я никогда не делал. Допустим, я заметил, что многие диджеи и владельцы любят выпить. Плюс я сам участвую во всем — от уборки до приема товара, — рассказывает Юрий. — Я с детства к этому шел. Всякими концертами-дискотеками я занимаюсь примерно с 14 лет, а мне будет летом 40“.

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