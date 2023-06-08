4 самых полезных продукта в мире

Лимон — самый полезный фрукт в мире

„Из 41 проверенного продукта, который соответствовал критериям, только семь были фруктами. Лимон занял 28-е место, что делает его самым полезным фруктом в мире, потому что ни один фрукт не попал в первую десятку“, — говорит врач-нутрициолог Игорь Строков.

Конечно, даже если в рейтинге нет яблок, черники и бананов, это не значит, что они вредны для здоровья. Но список был составлен по очень строгим критериям, так что кроме лимона в него попали только шесть других видов фруктов.

Кресс-салат

„В исследовании неприметное лекарственное растение достигло 100 процентов рекомендуемой суточной дозы 17 питательных веществ на 100 калорий“, — утверждает специалист.

Кресс-салат имеет прекрасный вкус в твороге с травами или в свежем виде с картофелем, яйцами или в салате. Они придают пище пикантную, слегка жгучую нотку.

Китайская капуста

Китайская капуста занимает второе место в исследовании. Овощи легко усваиваются и содержат много полезных питательных веществ. Всего 100 грамм покрывают четверть суточной потребности в витамине С. Кроме того, пекинская капуста богата растительным белком и качественными аминокислотами.

Мангольд

Он долго стоял в тени шпината: мангольд. Но теперь с этим нужно покончить раз и навсегда. Потому что зеленый листовой овощ занял третье место в списке самых полезных продуктов

„Зеленые овощи являются одними из самых здоровых продуктов. Листья свеклы занимают четвертое место, за ними следуют шпинат, цикорий, салат, петрушка, салат ромен“, — поясняет доктор.