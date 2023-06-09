Победителя „Битвы экстрасенсов“ задержали по подозрению в намерении вступить в „Русский добровольческий корпус“

Как рассказал источник агентства, один из задержанных — участник „Битвы экстрасенсов“ Дмитрий Буриков, который под псевдонимим Волхов выиграл 13-й сезон шоу в 2012 году.

Что именно вменяют задержанным и в связи с чем проводились обыски, ТАСС не уточняет. Ранее 8 июня РИА „Новости“ со ссылкой на источник сообщало, что в Москве прошли обыски по 31 адресу в рамках расследования уголовного дела против предполагаемого лидера „Русского добровольческого корпуса“ Дениса Капустина.

О деле против Капустина стало известно в конце марта вскоре после рейда „Русского добровольческго корпуса“ в Белгородскую область. Оно расследуется по статьям о терроризме, организации террористического сообщества и незаконном хранении взрывчатых веществ. В начале апреля Капустин был заочно арестован.

По версии ФСБ, Капустин также причастен к попытке покушения на основателя телеканала „Царьград“ Константина Малофеева и к организации „диверсионно-террористического акта“ на нефтегазовом объекте в Волгоградской области в августе 2022 года. Росфинмониторинг внес Капустина в перечень экстремистов и террористов. Независимые аналитики называли Капустина „ключевой фигурой среди правых экстремистов в Европе“ и „одним из самых опасных неонацистов континента“.