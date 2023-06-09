ФОТО | Самая старая кошка в мире отпраздновала 32-летие

По словам Лайлы Бриссет из Норвича, ее кошка Рози родилась 1 июня 1991 года. В свой 32-й день рождения долгожительница получила праздничный пирог с лососем, приготовленный лично для нее владельцем местного кошачьего кафе. „Сначала она съела половину пирога. Потом поспала и доела все остальное. У нее хороший аппетит“, — поделилась гордая хозяйка кошки.

Лайла Бриссет рассказала журналистам, что Рози попала к ней совсем маленьким котенком: предыдущая хозяйка отказалась от животного, когда выяснилось, что у ее дочери аллергия. Лайла отметила, что за 32 года своей жизни кошка была у ветеринара всего два раза: в 1991 году во время стерилизации и около пяти лет назад, когда Рози удаляли кисту.

На вопрос, как кошке удалось дожить до столь преклонного возраста, Лайла отвечает, что все дело в качественном питании и заботе. „Она, конечно, не такая активная, как была в юности. Она ест, спит, ходит в лоток и повторяет это снова. Иногда я проверяю, дышит ли она во сне. Я думаю о дне, когда она уйдет. Я буду очень скучать“, — призналась хозяйка Рози.