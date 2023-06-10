Диетолог советует пить горячую воду для снижения аппетита

„Если вы чувствуете голод, желательно сразу выпить горячей воды, которая тоже утоляет голод. Она омывает слизистую, смывает желудочный сок, и желудок уже не так сильно требует поесть“, — поделилась Марият Мухина. По этой же причине полезно питье чаев и кофе без добавления сахара.