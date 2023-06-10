Диетолог советует пить горячую воду для снижения аппетита
Диетолог Марият Мухина рассказала, что нередко за желанием перекусить скрывается потребность организма в жидкости. Тем, кто борется с перееданием и лишним весом, эксперт посоветовала использовать способ с питьем воды, который она назвала действенным для снижения чрезмерного аппетита.
„Если вы чувствуете голод, желательно сразу выпить горячей воды, которая тоже утоляет голод. Она омывает слизистую, смывает желудочный сок, и желудок уже не так сильно требует поесть“, — поделилась Марият Мухина. По этой же причине полезно питье чаев и кофе без добавления сахара.
Кроме того, в качестве действенного способа снизить аппетит диетолог рекомендует есть отруби и другие продукты (например, водоросли), разбухающие в желудке. Заполняя его, такие продукты дают длительную сытость.